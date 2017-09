„Waca” gotowy – trafiać zza rozbitego łuku

Opatrunek na ławce, szwy tuż po meczu, a teraz czekanie na lepszy występ z Islandią – Adam Waczyński chce się odkuć po nieszczęśliwym początku EuroBasketu.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Kapitan reprezentacji Polski już w 1. minucie czwartkowego meczu ze Słowenią (81:90) musiał zejść z boiska z zakrwawioną twarzą. Zderzył się z Gasperem Vidmarem i rozciął łuk brwiowy.

– Biegłem za Klemenem Prepeličem, którego miałem odciąć od podania – opowiadał w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Adam Waczyński. – Tyle tylko, że on zdecydował się na przejęcie piłki z ręki od jednego z kolegów, a ja wbiłem się centralnie w Gaspera Vidmara. To potężny facet, żylasty i silny, a ja widocznie musiałem uderzyć głową w jakąś kość, chyba w barku. W tym nie było nic złośliwego ze strony rywala, nikt nie wystawiał łokcia, żeby mnie upolować.

Waczyński został szybko opatrzony na ławce rezerwowych, w bandażu wrócił na boisko. Szybko trafił za trzy, ale potem nie był skuteczny. W sumie zdobył tylko 7 punktów, miał 3/11 z gry.

Rozcięty łuk brwiowy został zszyty zaraz po meczu, jeszcze w hali, Waczyński pokazywał efekty zabiegu już podczas rozmów z dziennikarzami.

Tak Vidmar załatwił nam kapitana. Będę miał o jedną szramę więcej – mówi Waca. pic.twitter.com/Mz4vfMFona — Rafał Tymiński (@TyminVip) August 31, 2017

Teraz wszystko jest oczywiście w porządku, Waczyńskiego głowa nie boli, to po prostu zranienie. I nie pozostaje nic innego, jak za porażkę ze Słowenią odkuć się na Islandii. Drugi mecz Polaków w sobotę o 12.45, transmisja w TVP Sport.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>