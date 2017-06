„Waca” się spóźni, ale na EuroBasket zdąży – dziura się zasklepia

Nie wiadomo, czy będzie w 100 proc. gotowy na początek zgrupowania reprezentacji, ale występ Adama Waczyńskiego na EuroBaskecie nie jest zagrożony.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

– Wszystko idzie zgodnie z planem, dziura w naderwanym mięśniu się zasklepia, robi się już na nim blizna. Od kilku tygodni przechodzę rehabilitację, mam specjalne ćwiczenia, które mogę wykonywać sam, w domu – mówi nam „Waca”, który ostatnie dni spędził w Polsce, m.in. na 30. urodzinach Damiana Kuliga.

Waczyński sezonu z Unicają Malaga nie dokończył, kontuzji naderwania mięśnia lewej łydki doznał na treningu, na początku maja. Wcześniej zagrał w 30 ligowych meczach, w których rzucał po 8,0 punktu przy 44 proc. skuteczności za trzy. Niemal identyczne statystyki miał w EuroCup, który jego drużyna wygrała.

„Waca” jest spokojny, jeśli chodzi o EuroBasket. – Nie mam 100 proc. pewności, czy wyrobię się na 15 lipca i początek zgrupowania w Wałbrzychu, ale na mistrzostwa będę gotowy. Leczenie idzie zgodnie z planem – zapewnia koszykarz.

Trener Mike Taylor liczy na zdrowego Waczyńskiego, ale też trzyma kciuki za Macieja Lampe, który dochodzi do siebie po operacji biodra. Pierwsze doniesienia wskazywały, że 32-letni środkowy na mistrzostwa się nie wyrobi, ale rehabilitacja przebiega szybciej niż zakładano.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

15-27 lipca – obóz przygotowawczy w Wałbrzychu

28-29 lipca – dwumecz z reprezentacją Czech w Wałbrzychu

4-6 sierpnia – turniej w Kłajpedzie, Litwa (mecze z Litwą i Łotwą lub Gruzją)

11 sierpnia – mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze

18-20 sierpnia – turniej w Hamburgu, Niemcy (mecze z gospodarzami, Rosją i Serbią)

24 – 26 sierpnia – turniej w Legionowie (mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem)

Terminarz reprezentacji Polski na EuroBaskecie:

31 sierpnia: Słowenia – Polska, godz. 12.45

2 września: Polska – Islandia, godz. 12.45

3 września: Finlandia – Polska, godz. 19.00

5 września: Polska – Francja, godz. 15.30

6 września: Grecja – Polska, godz. 16.30