„Waca” trafia ważne trójki, Unicaja w ćwierćfinale

Dwa celne rzuty z dystansu Adama Waczyńskiego przy remisie w czwartej kwarcie pomogły drużynie z Malagi pokonać 83:77 Albę Berlin. Polak zdobył w sumie 14 punktów i potwierdził dobrą formę.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Zwycięstwo z Albą oznacza, że Unicaja ma pewny awans do ćwierćfinału Eurocup – w tej chwili ma bilans 3-2 w grupie H, w której prowadzi niepokonana Valencia, a na dole tabeli są Alba i Cedevita Zagrzeb (1-4).

Środowe spotkanie lepiej zaczęła Alba, potem Unicaja szybko odrobiła straty dzięki świetnej grze Nemanji Nedovicia i Kyle’a Fogga. Ale w drugiej połowie goście z Berlina krok po kroku odrabiali straty wykorzystując kiepski atak gospodarzy. Koszykarze z Malagi popełniali mnóstwo strat i pozwalali się gonić.

I Alba doszła, w połowie czwartej kwarty zrobiło się 68:68. Wtedy Adam Waczyński trafił za trzy po raz pierwszy. Goście doprowadzili do remisu, więc Polak wbił im szpilę po raz drugi – na 74:71. Po raz trzeci Alba już nie wyrównała, Unicaja zdołała powiększyć przewagę.

Waczyński zdobył w sumie 14 punktów trafiając 4 z 8 trójek, a na boisku spędził ponad 26 minut – najwięcej w tym sezonie w Eurocup. Polak potwierdził, że jego forma rośnie – w siedmiu ostatnich spotkaniach ma świetne 23 na 35 w rzutach za trzy punkty.

ŁC

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>