Waczyński i Unicaja w formie, dużo minut dla Gielo

Unicaja Malaga wygrała pewnie już drugi mecz i została liderem ACB. W emocjonujących derbach Katalonii Joventut Badalona minimalnie przegrał z Barceloną.

Unicaja przed sezonem poważnie się wzmocniła, ale trener Joan Plaza tradycyjnie wierzy w Adama Waczyńskiego i daje mu szanse. W spotkaniu z beniaminkiem ACB – San Pablo Burgos, kapitan polskiej reprezentacji zagrał przez ponad 21 minut. Zdobył 12 punktów (4-8 z gry, w tym bardzo dobre 3-6 z dystansu), dodając do tego 2 zbiórki i 2 asysty.

Malaga wygrała 97:72 i można było powiedzieć, że był to spacerek dla drużyny powracającej do Euroligi. Już do przerwy było po meczu, przy wyniku 65:32. Z bilansem 2:0 i najkorzystniejszą różnicą małych puntów, Unicaja jest liderem ACB.

Tomasz Gielo w derbach z Barceloną również wystąpił w całkiem poważnej roli. Zagrał ponad 22 minuty, sporo więcej niż dostawał zwykle w poprzednim sezonie. I wypadł całkiem nieźle. Zdobył 10 punktów, na bardzo dobrej skuteczności 4-7 z gry. Trafił przy tym 2 z 3 prób z dystansu.

Joventut po bardzo wyrównanym meczu uległ jednak sławnemu rywalowi 72:74. Najlepszym strzelcem Barcelony był francuski środkowy Kevin Seraphin (14 pkt.), a inny znajomy z Eurobasketu, Petteri Koponen dorzucił 9 oczek.

