Waczyński z najlepszym meczem – Unicaja już z awansem!

Drużyna z Malagi świetnie rozpoczęła sezon Eurocup. Po wyjazdowej wygranej ze Skyliners Frankfurt 84:78 zespół Adama Waczyńskiego zagwarantował sobie już awans do fazy Top 16.

Unicaja jest jedynym z najpoważniejszych faworytów Eurocup – dwa lata temu wygrała przecież ten puchar, a w ubiegłym sezonie występowała w Eurolidze. Zespół prowadzony obecnie przez Luisa Casimiro także tym razem ma chrapkę na zgarnięcie trofeum. Ma już bilans 6-1 i zagwarantowane wyjście z grupy.

Mecz we Frankfurcie wcale nie był łatwą przeprawą, niemiecki zespół to także kandydat do awansu z grupy. Unicaja zapewniła sobie kilkupunktową przewagę w drugiej kwarcie, którą wygrała aż 28:8. Jeszcze na 3 minuty przed końcem był remis 74:74, ale goście z Malagi lepiej zagrali końcówkę, a kluczowe punkty zdobywał Dragan Milosavljević.

Adam Waczyński w środowy wieczór zaliczył swój najlepszy występ w dotychczasowym sezonie, co cieszy podwójnie z racji zbliżającego się okienka na mecze reprezentacji. Polski skrzydłowy zagrał przez aż 30 minut, zanotował 14 punktów, 3 zbiórki oraz przechwyt. Trafił dobre 5/8 z gry.

Unicaja bardzo dobrze rozpoczęła również sezon w hiszpańskiej ACB. Z bilansem 6-2 jest na czwartej pozycji w lidze.

