Wałbrzych i Kraków w 1. lidze – kto będzie trzeci?

Górnik Wałbrzych i AZS AGH Kraków wygrały decydujące spotkania playoff i awansowały do 1. ligi. O jeszcze jedno miejsce premiowane awansem zagrają Księżak Łowicz z MCKiS Jaworzno.

Pierwszoligowa koszykówka po latach wraca do Wałbrzycha. W decydującym meczu półfinału Górnik Trans.eu pokonał Syntex Księżaka Łowicz 77:65. Goście zaczęli naprawdę dobrze, ale gospodarze drugą połowę wygrali różnicą 18 punktów. Swoje doświadczenie wykorzystał kapitan gospodarzy Rafał Glapiński – 13 punktów, 9 zbiórek i 7 asyst. Statystyki TUTAJ >>

Koszykarze AZS AGH Kraków w swoim trzecim meczu półfinału drugiej ligi pokonali MCKiS Jaworzno aż 74:47 i tym samym także zapewnili sobie awans do wyższej klasy rozgrywek. Zespół Wojciecha Bychawskiego do zwycięstwa poprowadził Miguel Zamora, który rzucił 14 punktów, miał 9 zbiórek, 7 asyst i 5 przechwytów. Statystyki TUTAJ >>

Krakowianie w poprzednim sezonie występowali w pierwszej lidze, ale po przegranych play-out z SKK Siedlce pożegnali się z rozgrywkami. Na drugoligowych parkietach od początku rozgrywek nadawali ton rywalizacji w grupie.

Księżak Łowicz i MCKiS Jaworzno zagrają teraz serię do 2 wygranych spotkań. Zwycięzca także uzyska prawo gry w 1. Lidze. Górnik i AGH rozegrają (mecz i rewanż) spotkania o mistrzostwo 2 ligi.

Z 1. Ligi spadły już wcześniej KK Warszawa, Siarka Tarnobrzeg oraz Zetkama Doral Nysa Kłodzko.

