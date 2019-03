Walec nadjechał po przerwie – Anwil rozbija Legię

Gospodarze rozkręcali się z każdą kolejną kwartą i w II połowie zadali decydujący cios. Anwil we Włocławku bez problemów pokonał Legię Warszawa 89:75. Najlepszym graczem meczu był Walerij Lichodiej (22 pkt., 6 zbiórek).

Wiosenne przesilenie powoduje m.in. senność i taki właśnie objaw widać było w pierwszych minutach w szeregach Anwilu. Grająca bez Mo Soluade Legia po 4 minutach prowadziła 6:4, a kilka razy po obu stronach parkietu zaskoczył Keanu Pinder.

Stopniowo jednak dominacja fizyczna gospodarzy zaczęła dawać znać o sobie. Dobrze rozpoczął mecz Walerij Lichodiej – 9 punktów w pierwszej kwarcie. Anwil wyszedł na kilkupunktowe prowadzenie i mimo problemów ze stratami, prowadził 18;14 po 10 minutach.

Włocławianie nie błyszczeli w ataku pozycyjnym, ale dziki dobrej obroni zyskiwali okazje do kontr i łatwych punktów. Dobrą zmianę dał Aaron Broussard, mocno naciskających na obwodowych Legii, najbardziej energetyczny we włocławskiej ekipie.

Do przerwy Anwil prowadził 41:32, a Legia miała fatalne 0/11 w rzutach z dystansu.

Właściwą energię całego swego zespołu fani Anwilu zobaczyli w końcu po przerwie. Gospodarze zaczęli od mocnej obrony, serii 14:2 i zbudowali w kilka minut już ponad 20-punktową przewagę. Bardzo dobra defensywa Anwilu zniechęciła osłabioną Legię, a koszykarze z Warszawy na dodatek zupełnie nie mieli dnia, jeśli chodzi o skuteczność.

Anwil zaliczył przestój na przełomie 3. i 4. kwarty, kiedy zawodnicy i trenerzy niepotrzebnie skupili się na dyskusjach z sędziami. Obawy mógł budzić uraz – dobrze grającego – Chase’a Simona, który opuścił boisko, narzekając na ból w pachwinie, ale Amerykanin w końcówce zdołał jednak jeszcze wrócić na boisko.

Hierarchię i bezpieczną przewagę w meczu przywrócił jednak dwoma trójkami z rzędu Ivan Almeida (13 pkt., 8 zbiórek). Po drugiej stronie Omar Prewitt i Jakub Karolak zaczęli trafiać zdecydowanie za późno.

W dość beztroskich, ostatnich minutach niewiele się już zmieniło. Jeszcze Almeida oberwał bolesny cios w udo po nieudolnej, niebezpiecznej obronie Patryka Nowerskiego, a Lichodiej (9/11 z gry) i Broussard poprawili swoje dobre osiągnięcia punktowe.

Skoncentrowany, zespołowy (25 asyst) Anwil odniósł zasłużone zwycięstwo. W ostatnich sekundach na boisku w jego barwach pojawił się nawet 16-letni Oliwier Bednarek. Legia musi radykalnie poprawić skuteczność (miała 3/22 za 3 punkty…), jeśli chce włączyć się do walki o playoff.

TS

