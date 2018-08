Walerij Lichodej w Anwilu – doświadczenie i strzał

Grywał w najlepszych rosyjskich klubach, ostatnio jego kariera nieco zwolniła. Były reprezentant Rosji, Walerij Lichodej został nowym graczem drużyny z Włocławka.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Grający na pozycji niskiego, a czasem też silnego skrzydłowego, Walerij Lichodej (32 lata, 205 cm) w koszykarskim CV ma najbardziej znane rosyjskie marki – był m.in. zawodnikiem CSKA Moskwa, Chimek, Uniksu Kazań i Lokomotivu Kuban Krasnodar. Z tym ostatnim klubem w 2013 roku został triumfatorem rozgrywek EuroCup.

W minionym sezonie, po raz pierwszy wyjechał grać poza Rosję – występował w litewskim Nevezis, a sezon kończył we włoskiej Orlandinie. W obu klubach występował w ligach krajowych oraz w europejskich pucharach.

Na parkietach FIBA Europe Cup notował średnio 14.1 punktu oraz 5.1 zbiórki na mecz, trafiał 48% rzutów z gry oraz 45 % rzutów z dystansu. Grając we włoskiej ekstraklasie, spędzał na boisku po 28.7 minuty, notował 11.6 pkt. i 4.2 zbiórki na spotkanie.

Lichodej, reprezentant Rosji na EuroBaskecie w 2009 roku, wydaje się być pozytywnym uosobieniem określenia „weteran”. Ograny w bardzo silnych klubach, ale wciąż w dyspozycji, która powinna czynić go bardzo dobrym graczem na standardy PLK. Ułożony na tyle, by nie mieć problemu z dopasowaniem się i realizowaniem taktyki Igora Milicicia. Bardzo dobry strzelec z dystansu, po którym można się spodziewać skuteczności powyżej 40% w rzutach za 3 punkty. Ciekawy pomysł klubu z Włocławka, jest spora szansa, że wypali.

Ważne umowy na sezon 2018/2019 mają także: Josip Sobin, Nikola Marković, Kamil Łączyński, Jarosław Zyskowski, Michał Michalak, Mateusz Kostrzewski, Rafał Komenda oraz Jakub Parzeński. Lichodej podpisał kontrakt na 1 sezon.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>