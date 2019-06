Walerij Lichodiej żegna Anwil – zagra w Kazaniu

Jeden z liderów mistrzowskiego Anwilu, Walerij Lichodiej, opuszcza PLK i w przyszłym sezonie zagra w Rosji, konkretnie w Kazaniu. Rosjanin w barwach ekipy z Włocławka notował średnio 11,5 punktu i 3,5 zbiórki.

Rzadko się zdarza, by zawodnik z tak bogatym CV trafiał do PLK. Walerij Lichodiej był jednym z największych transferów zeszłorocznego lata i jak się potem okazało, stał się jednym z najważniejszych zawodników mistrzowskiej drużyny z Włocławka.

Rosjanin rozegrał dla Anwilu 52 mecze – w PLK i w Lidze Mistrzów. Nie oszczędzał go pech związany z kontuzjami i to głównie tymi mocno przypadkowymi jak rozcięcie głowy, czy rozbity nos.

Średnio na parkiecie przebywał przez 24 minuty. Nieco skuteczniejszy był w Lidze Mistrzów, gdzie zdobywał średnio 13,3 punktu, gdy w PLK było to 11,1. Poprzednim sezonem potwierdził, że dysponuje fantastycznym rzutem z dystansu – we wszystkich meczach trafił 42% rzutów za 3 punkty.

Udany sezon zaowocował prawdopodobnie propozycją nie do odrzucenia, która nadeszła z Kazania. Walerij Lichodiej związał się właśnie kontraktem z Unicsem (1+1) i wróci do Rosji w kolejnym sezonie.

Unics to klub z budżetem kilka razy większym od klubów PLK, półfinalista EuroCup (pokonał m.in. Lokomotiv Kubań Mateusza Ponitki) i ligi VTB. Walerij w Kazaniu grał już w sezonach 2014/15 i 2015/16. Zdobywał wtedy odpowiednio 4,5 i 6 punktów na mecz.

