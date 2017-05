Wall ratuje sezon Wizards, marzenia o finale aktualne

Sekundy dzieliły zespół z Waszyngtonu od przyspieszonych wakacji, ale po dramatycznej końcówce udało się wygrać z Celtics 92:91 i wyrównać stan serii na 3:3.

W takich butach grają gwiazdy NBA – zobacz >>

3.5 sekundy do końca meczu pozostawało Wizards na cudowne uratowanie tego sezonu i wówczas zrobił to gość, na którego w takich sytuacjach najbardziej w stolicy liczą. John Wall trafił rzut za 3 punkty.

Uciekać spod topora trzeba było dalej, ale jakoś się udało. Najpierw Wizard ograniczyli czas Celtics wykorzystując posiadany jeszcze faul, a potem Isaiah Thomas nie trafił potencjalnego buzzer – beatera. Gortat i spółka pozostają w grze o finał Konferencji Wschodniej.

To nie był dobry mecz Polaka. W 25 minut na parkiecie Marcin zdobył tylko 4 punkty (2/3 z gry). Miał wprawdzie 13 zbiórek, ale jego rywal – Al Horford (20 pkt.) miał zdecydowanie za dużo swobody w ataku.

Najlepiej punktującym dla ekipy z Waszyngtonu był tym razem Bradley Beal, który miał 33 punkty i 5 asyst, ale nie szło mu w rzutach z dystansu (1/8). Autor kluczowego rzutu, Wall dodał 26 punktów i 8 asyst, ale i on nie grzeszył skutecznością, mając 9.25 z gry.

Decydujący, siódmy mecz tej serii odbędzie się w Bostonie, w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu (godz. 2.00). Na zwycięzcę już od wieków czekają zrelaksowani Cleveland Cavaliers.

W takich butach grają gwiazdy NBA – zobacz >>