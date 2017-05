Warriors i Cavaliers dominują bardziej niż Lakers i Celtics

Aż trudno w to uwierzyć, ale dotychczas nigdy się nie zdarzyło, by w finale NBA przez trzy lata z rzędu spotykały się te same zespoły.

Tegoroczny finał zapowiada się znakomicie – dwie świetne, gwiazdorskie drużyny, które podzieliły się w ostatnich latach tytułami, w pewnym sensie rozstrzygną między sobą, kto jest mistrzem „bardziej”. Przynajmniej do przyszłego sezonu, w którym – umówmy się – Warriors i Cavaliers znów będą faworytami do występu w finale.

Tymczasem do historii ta rywalizacja przechodzi już teraz, drużyny z Oakland i Cleveland jako pierwsze spotkają się w trzecim kolejnym finale. Co, nie wierzycie, że Lakers i Celtics (było aż 12 takich finałów!) nigdy się to nie zdarzyło? Wiele razy było blisko, ale nikt nie zagrał ze sobą więcej niż dwa razy z rzędu:

Minneapolis Lakers – New York Knicks 1952, 1953

St. Louis Hawks – Boston Celtics 1957, 1958

St. Louis Hawks – Boston Celtics 1960, 1961

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 1962, 1963

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 1965, 1966

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 1968, 1969

Los Angeles Lakers – New York Knicks 1972, 1973

Seattle SuperSonics – Washington Bullets 1978, 1979

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 1982, 1983

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 1984, 1985

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 1989, 1990

Chicago Bulls – Utah Jazz 1997, 1998

San Antonio Spurs – Miami Heat 2013, 2014

Nie ma więc wątpliwości – będziemy świadkami historycznego finału.

