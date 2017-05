Warriors miażdzą Spurs – czy będzie jeszcze z tego seria?

Rekordowe 136:100 w drugim meczu Golden State – San Antonio oznacza już 2:0 w finale Zachodu. Spurs czekają na powrót Kawhiego Leonarda.

Sportowy aspekt rywalizacji w ostatnich dniach zszedł na dalszy plan ze względu na historię Leonard/Pachulia, więc Warriors w drugim meczu już od pierwszych minut bardzo szybko pokazali, że najważniejsza jest koszykówka. Zdominowali sytuację tak szybko i sprawnie, że już do przerwy było pozamiatane – wynik brzmiał 72:44.

Spośród strzelców Warriors tym razem swój dzień miał znów Steph Curry, który zdobył 29 punktów, miał 7 zbiórek, 7 asyst i 3 przechwyty. Imponował do tego skutecznością, trafiając 6/9 z dystansu i generalnie 8/13 z gry. Draymon Green tradycyjnie zajął się robieniem wszystkiego na parkiecie, więc Kevin Durant i Klay Thomson mogli zostać nieco w cieniu. Zaza Pachulia tym razem nikogo nie zepsuł.

Spurs na skutek kontuzji w rozsypce, a Gregg Popovich tradycyjnie dostarcza mediom tematów swoimi barwnymi wypowiedziami. Można aż odnieść wrażenie, że jest tego trochę za dużo. Tym razem za pośrednictwem dziennikarzy zrugał LaMarcusa Aldridge’a za zbyt pasywną grę (8 pkt.). Miał rację, ale zapewne mógł to zrobić w inny sposób.

Na trzeci mecz serii, już w San Antonio, wrócić ma Kawhi Leonrad, którego kostka ma się jednak trochę lepiej niż podejrzewano. Spotkanie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. Będzie to ostatnia szansa dla Spurs, by jeszcze nawiązać walkę – z bilansu 0:3 nie podniosą ich już żadne sztuczki.

