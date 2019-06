Warriors wyrównują – wielki rzut Iguodali (WIDEO)

Mistrzowie wrócili do gry! Andre Iguodala trafił trójkę na 5 sekund przed końcem i Golden State Warriors pokonali Toronto Raptors 109:104. W finale NBA mamy 1:1.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Raptors długo wyglądali na drużynę mogą wyjść na prowadzenie 2:0. Byli lepsi w I połowie,mieli nawet ponad 10 punktów przewagi. Warriors – m.in. dzięki rewelacyjnej trzeciej kwarcie (zaliczyli serię 18:0) przejęli inicjatywę, a w końcówce wytrzymali napór gospodarzy.

Mistrzowie NBA potrzebowali wsparcia graczy drugie planu, ponieważ nie tylko nadal nie było Kevina Duranta, ale również kontuzji (naciągnięcie mięśnia uda) doznał, świetnie grający, Klay Thompson. W dużej roli wystąpił DeMarcus Cousins, trójkami (3/5) zaskakiwał Quinn Cook, przydał się nawet Andrew Bogut. Szalał oczywiście, człowiek od wszystkiego, Draymond Green, któremu jednej asysty zabrakło do triple double (17, 10, 9).

Raptors mieli 11 punktów straty w 4. kwarcie, ale potrafili zbliżyć się nawet na dystans 2 oczek w ostatniej minucie. Pomogła im obrona „box and 1” (strefa + indywidualne krycie jednego gracza) stosowana przeciwko Stephenowi Curry’emu, seria zbiórek w ataku oraz świetna gra Kawhiego Leonarda (34 pkt.).

Na 26 sekund przed końcem, po celnym rzucie za 3 Danny’ego Greena było tylko 104:106. Warriors z trudem utrzymywali się przy piłce, ale piłka w końcu trafiła do stojącego na czystej pozycji Andre Iguodali. Weteran nie zawiódł – trafił trójkę, która przesądziła o losach spotkania.

W wielkim finale NBA jest remis 1:1. Kolejne dwa spotkania odbędą się na parkiecie Warriors.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>