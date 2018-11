Warriors zderzają się ze ścianą – co się dzieje z mistrzami?

Już 3 porażki z rzędu, 5 przegranych w 7 ostatnich spotkaniach. Golden State Warriors po znakomitym starcie sezonu stracili właśnie pierwsze miejsce na Zachodzie na rzecz Blazers.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Kontuzje, słaba forma, a może to po prostu efekt niedawnego spięcia na linii Draymond Green – Kevin Durant? Golden State Warriors przegrali w niedzielę 92:104 w San Antonio i z wycieczki do Teksasu, gdzie zagrali przeciwko Rockets, Mavs i Spurs, wracają bez zwycięstwa. Trzecia kolejna porażka sprawiła, że Trail Blazers zepchnęli Wojowników z pierwszego miejsca w konferencji.

Nic więc dziwnego, że nastroje w szatni mistrzów NBA nie są zbyt dobre. Na domiar złego, drużyna cały czas musi radzić sobie bez Stephena Curry’ego, który przez uraz pachwiny opuścił jak do tej pory 6 spotkań i wygląda na to, że jego przerwa jeszcze potrwa. Z kontuzją małego palca zmaga się z kolei Draymond Green, ale przecież Warriors na brak talentu narzekać nie mogą.

Mimo to, w ostatnich dniach Warriors nie wyglądają już jak zespół, który wygrał 11 z 13 pierwszych spotkań sezonu. Ba, ucierpiał nie tylko atak, który pogorszył się o 16 punktów na 100 posiadań względem pierwszych tygodni rozgrywek, lecz także defensywa. Pod nieobecność Curry’ego i Greena pierwsze skrzypce grać powinni Kevin Durant i Klay Thompson.

Ale drużyna w ostatnich trzech meczach trafiła tylko 18 z 77 prób zza łuku (marne 23 procent skuteczności), a sam KD spudłował aż 13 ze swoich 14 trójek. „Rzucamy za szybko. Zbyt często oddajemy rzuty pod presją. Musimy lepiej podawać, musimy sobie zaufać. To jest znak rozpoznawczy tego zespołu” – mówił po niedzielnej porażce trener Steve Kerr.

Powroty tak ważnych zawodników jak Curry czy Green powinny z pewnością pomóc, jednak w tym wszystkim jest gdzieś jeszcze echo tej niedawnej sprzeczki Duranta z Greenem, po której cała liga skupiła większą uwagę na Warriors. Oczywiście w nadziei, że spowoduje to jakieś pęknięcie w drużynie, która tak zdominowała dwa ostatnie sezony.

Ani Green, ani Durant nie chcą już do tego wracać, natomiast zdaniem kolegów ta kłótnia wcale nie jest powodem obecnego kryzysu. „Wygralibyśmy dwa ostatnie mecze i nikt by o tym nie mówił” – stwierdził rezerwowy rozgrywający Quinn Cook. Z kolei Shaun Livingston przypomniał na Twitterze, że to długi sezon i potrzeba cierpliwości. Zdaje się więc, że w Oakland nikt (na razie) nie panikuje.

Tomek Kordylewski

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>