Warszawa napada! Legia i KK coraz bliżej sukcesu

Legioniści w prowadzą 2-0 ze Spójnią w półfinale play-off I ligi, KK zaskakująco wygrywa 1-0 w półfinale II ligi ze Śląskiem. To może dobry sezon dla ligowego kosza w stolicy.

Czy ktoś jeszcze pamięta o porażce Legii w pierwszym meczu ćwierćfinału play-off z Biofarmem Basket? Poznaniacy ładnie w tej serii walczyli, w spotkaniu nr 4 była nawet dogrywka, ale też zespół Piotra Bakuna wyeliminował ich 3-1 i jednak pewnie awansował do półfinału.

A w nim prowadzi 2-0 ze Spójnią po meczach na Bemowie i do finału brakuje jej tylko jednej wygranej. Legioniści podeszli do obu spotkań z koncentracją, w obu pokazali przyzwoitą obronę i jeszcze lepszy atak – wygrywali 85:75 oraz 104:80.

Pokazali też głębię składu – w pierwszym meczu świetne wejście z ławki miał Grzegorz Malewski (22 punkty, 6/8 za trzy!), swoje zrobił Grzegorz Kukiełka (17 „oczek”), kilku innych graczy też dołożyło się do dobrej gry. Natomiast w sobotę po 16 punktów zdobyli Mateusz Jarmakowicz i Piotr Robak, 14 dodał Tomasz Andrzejewski, a 11 asyst miał Łukasz Wilczek.

Spójnia w obu meczach w Warszawie miała 9/37 z gry i przynajmniej ten element musi poprawić, by powalczyć z Legią u siebie w przyszły weekend. Jednak legioniści są blisko powrotu do finału, w którym spotkają się z Sokołem Łańcut lub GTK Gliwice.

Wszystko musi natomiast poprawić Śląsk Wrocław, faworyt półfinału II ligi z KK Warszawa, który w sobotę zaskakująco przegrał u siebie aż 52:68. Andrzej Kierlewicz, trener warszawskiej drużyny, przed serią mówił o rywalach jako o młodym, ale dojrzale grającym zespole, jednak już w meczu nr 1 znalazł na nich sposób.

Znany z dobrej obrony Śląsk sam padł ofiarą defensywy rywali, jego 52 punkty to najgorszy wynik w sezonie. Najlepsi strzelcy wrocławian – Aleksander Dziewa i Wojciech Jakubiak – zdobyli razem tylko 3 punkty, mieli 1/13 z gry. Gospodarze popełnili 20 strat, przegrali walkę o zbiórki, mieli tylko 12/21 z wolnych.

Doświadczony zespół z Warszawy kontrolował mecz od początku – było 10:2, 22:8, a gdy Śląsk zmniejszył straty do punktu w drugiej kwarcie, dobre akcje zagrali Michał Wojtyński i Tomasz Rudko. Najlepszym strzelcem KK był Paweł Hybiak (17 punktów, 7 asyst, 5 zbiórek), Rudko dodał 11.

Mecz nr 2 w sobotę 6 maja w Warszawie. Awans do I ligi uzyskają finaliści, więc KK brakuje jednej wygranej. Przegrani półfinałów (w drugiej parze R8 Basket Kraków zacznie rywalizację z AZS UMCS Lublin) zagrają jeszcze o trzecie premiowane miejsce.

ŁC

