Ile wart jest Michael Hicks? Duże pieniądze w grze

Krakowski drugoligowiec R8 Basket chce amerykańskiego skrzydłowego Polpharmy, ale też nie zamierza za niego płacić tyle, ile chce klub ze Starogardu. Negocjacje trwają.

– Moim zdaniem szanse na to, by Mike zasilił zespół z Krakowa wynoszą 50 na 50 – uważa Jarosław Poziemski, prezes Polpharmy. – Jesteśmy w kontakcie z władzami klubu R8 i rozmawiamy o szczegółach tej transakcji. W sprawie Mike’a od listopada zgłosiło się do nas kilka klubów, ale oferta klubu z Krakowa jest najbardziej konkretna i profesjonalna.

Michael Hicks z oferty od R8 Basket jest zadowolony – w Krakowie, gdzie chcą budować w perspektywie kilku lat zespół na ekstraklasę, byłby gwiazdą, w II lidze mógłby rzucać po 40 punktów, a na dodatek byłby magnesem dla kibiców. A oferowane pieniądze się ponoć wyjątkowo duże.

Tylko czy do transferu dojdzie? W kontrakcie Hicksa z Polpharmą zapisana jest klauzula odstępnego – z naszych informacji wynika, że wynosi ona 500 tys. złotych, co stanowi ok. 20 proc. budżetu Polpharmy.

R8 Basket, którego prezes Dominik Kotarba-Majkutewicz lubi działać z rozmachem, tyle za 33-letniego skrzydłowego nie zapłaci. Krakowianie w drodze negocjacji zeszli do ok. 300 tys. złotych, ale to wciąż dużo więcej niż są w stanie zaoferować. Z naszych informacji wynika, że R8 Basket nie zapłaci za Hicksa więcej niż 150 tys.

I naszym zdaniem to wciąż dobra oferta za Amerykanina z polskim paszportem. Hicks (średnio 10,8 punktu oraz 39 proc. z gry) coraz rzadziej potrafi wystrzelić i zagrać tak dobry mecz, jak ostatnio ze Startem Lublin (24 punkty) czy Miastem Szkła Krosno (23). Coraz częściej jest mniej widoczny, także rozczarowuje i kończy mecz z 1/5, 1/6 czy 4/14 z gry. W środę zagrał tylko cztery minuty, a Polpharma i tak wygrała w Słupsku.

Hicks jest też coraz słabszym obrońcą i nie robi wielkiej różnicy na plus w zespole Mindaugasa Budzinauskasa. Polpharma z Hicksem wcale nie jest mocnym kandydatem do play-off, Polpharma bez Hicksa ma bardzo duże szanse na utrzymanie. A obwodowa rotacja (Flieger, Schenk, Miles, Paliukenas, Davis) wciąż wygląda przyzwoicie.

Dlaczego więc nie zarobić solidnych pieniędzy i nie odciążyć budżetu klubu?

