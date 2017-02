Washington Wizards – styczniowa czołówka NBA!

W styczniu wygrali 12 z 16 meczów, lepszy bilans mieli tylko Golden State Warriors. Koszykarze ze stolicy grają naprawdę dobrze, pną się w górę rankingów, rywale mogą się ich obawiać.

We wtorek, na zakończenie udanego stycznia, Washington Wizards pokonali 117:101 New York Knicks – była to ich 15. z rzędu wygrana u siebie, a zarazem 11 zwycięstwo w 13 ostatnich meczach. 28 punktów rzucił Bradley Beal, Markieff Morris dodał 24 i 10 zbiórek, John Wall miał 15 i 13 asyst, a Marcin Gortat zaliczył kolejne double-double – 15 punktów i 10 zbiórek.

Dzięki wygranej Wizards skończyli styczeń z bilansem 12-4, w całej lidze lepsi byli tylko Golden State Warriors – 12-2. Z całkowitym wynikiem 28-20 przesunęli się na czwarte miejsce na Wschodzie, są też na czele swojej dywizji.

I naprawdę dobrze grają w koszykówkę.

Sceptycy powiedzą jednak – to tylko styczeń. Miesiąc, w którym sezon NBA jest trochę na zakręcie, niektórzy dostają zadyszki, inni czekają na Mecz Gwiazd, a najlepsi zaczynają szykować się na play-off i walkę o mistrzostwo. W styczniu łatwiej wyróżniać się dobrą grą.

Entuzjaści stwierdzą natomiast – Wizards się rozpędzają, z tygodnia na tydzień grają lepiej. Ich kluczowi gracze są w formie, zespół potrafi wygrywać ważne mecze i to jest zbyt doświadczona ekipa, by ten styczniowy bilans 14-2 był tylko pojedynczym wyskokiem. Wizards naprawdę są w ligowej czołówce.

W styczniu drużyna ze stolicy miała szósty najbardziej efektywny atak w lidze (110,5 punktu na 100 posiadań) i piątą najlepszą obronę (103,5). Różnica tych wskaźników, +7 punktów, była trzecią najlepszą w tym okresie – dwa pierwsze miejsca zajęli Warriors (+14) i Spurs (+9,6).

Dobrą grę Wizards doceniają eksperci – John Wall i spółka znaleźli się w czołówkach większości rankingów na koniec miesiąca. Zdania są podzielone, zespół trenera Scotta Brooksa w niektórych zestawieniach jest trzeci, a w innych 10., ale jedno nie ulega wątpliwości – Wizards idą w górę.

Co czeka ich w lutym? Aż 7 z 10 meczów koszykarze ze stolicy rozegrają u siebie, m.in. z Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder i Golden State Warriors. A że w Waszyngtonie idzie im ostatnio wyjątkowo dobrze, to kto wie – może niebawem będą jeszcze wyżej?

