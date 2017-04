Waszyngton dodaje skrzydeł – Wizards blisko awansu

John Wall znów pokazał efektowny wsad lewą ręką i wspólnie z Bradleyem Bealem rozmontował obronę Hawks. Wizards wygrali mecz nr 5 103:99 i w serii prowadzą 3-2.

W takich butach grają gwiazdy NBA – zobacz >>

W wyrównanym spotkaniu goście mieli siedem punktów przewagi w początkowych fragmentach, ale do przerwy 50:49 prowadzili Wizards. W trzeciej kwarcie było już 69:58 dla nich po trójce Johna Walla, jednak Dennis Schroder (29 punktów i 11 asyst) oraz Paul Millsap (21 i 11 zbiórek) trzymali Hawks blisko gospodarzy.

Tylko że Wizards mieli w środę świetnego lidera w osobie Walla (20 punktów, 14 asyst), który w każdym ważnym momencie zdobywał punkty, wykonywał asystę, dbał o to, by jego zespół prowadził. Także takimi akcjami:

W końcówce, gdy trójka Schrodera na 1.09 minuty przed końcem zmniejszyła straty Hawks do 99:101, to właśnie Wall trafił z półdystansu. I, jak się okazało, ustalił wynik meczu, bo goście nie zdecydowali się na taktyczne faulowanie. Tak, jakby zapomnieli, że tracą nie trzy, a cztery punkty. Swoje rzuty w ataku spudłowali Millsap i Tim Hardaway jr, a po drugiej stronie boiska Hawks pozwolili gospodarzom na normalne akcje.

Poza Wallem w Wizards skuteczny był Bradley Beal (27 punktów), a swoje dołożyli też Otto Porter (17) oraz Bojan Bogdanović (14).

W podkoszowej batalii Marcin Gortat – Dwight Howard fajerwerków nie było, obaj środkowi zagrali porównywalnie. Polak zdobył 5 punktów (1/6 z gry), miał 10 zbiórek i 3 bloki, Howard zgromadził tyle samo punktów i zbiórek, miał o dwa bloki mniej.

W serii Wizards prowadzą 3-2, mecz nr 6 odbędzie się w sobotę w Atlancie. Jak na razie obie drużyny wygrywają w tej serii we własnych halach, ale teraz Hawks po raz pierwszy zagrają pod dużą presją. W sobotę oni po prostu muszą zwyciężyć, by dać sobie ostatnią szansę.

Środowe wyniki play-off:

Boston Celtics – Chicago Bulls 108:97, stan rywalizacji 3-2

Washington Wizards – Atlanta Hawks 103:99, stan rywalizacji 3-2

W takich butach grają gwiazdy NBA – zobacz >>