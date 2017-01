Ważny mecz Wizards w Atlancie – za darmo w Unibet TV

Jeśli drużyna Marcina Gortata zwycięży w piątek Hawks, będzie już bardzo blisko czwartego miejsca na Wschodzie. Ten, ale też inne ciekawe weekendowe mecze, możesz obejrzeć za darmo w Unibet TV.

Konto Unibet możesz założyć TUTAJ >>

Atlanta Hawks i Washington Wizards to jedne z „najgorętszych” obecnie zespołów na Wschodzie NBA – pierwsi wygrali 11 z 14 ostatnich spotkań, natomiast drudzy 9 z 11. Gospodarze dzisiejszego meczu mają bilans 27-19 i zajmują czwartą pozycję w konferencji, natomiast Wizards są tuż za nimi z wynikiem 25-20.

Hawks i Wizards spotkają się po raz trzeci w tym sezonie, na razie oba zespoły wygrywały u siebie – w Atlancie było 114:99, a w Waszyngtonie 95:92. Ale to były pojedynki z początku rozgrywek, teraz obie drużyny okrzepły, grają dużo lepiej.

Mecz Hawks – Wizards rozpocznie się o 2 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Ale nie tylko to spotkanie, tylko w ogóle – wszystkie mecze NBA w sezonie można oglądać za darmo na Unibet TV. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy mieć tylko zasilone konto Unibet, które najprościej można założyć pod tym linkiem.

Najciekawsze weekendowe mecze w NBA:

Z piątku na sobotę:

2.00: Atlanta Hawks – Washington Wizards

2.00: Philadelphia 76ers – Houston Rockets

Z soboty na niedzielę:

2.00: Milwaukee Bucks – Boston Celtics

2.30: Golden State Warriors – Los Angeles Clippers

3.00: Utah Jazz – Memphis Grizzlies

Niedziela i noc na poniedziałek:

21.30: Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder

0.00: New Orleans Pelicans – Washington Wizards