We Włocławku strzelanie na serio – Anwil nie do zatrzymania

Trefl walczący o play-off zagrał jeden z lepszych meczów w sezonie, ale i tak nie miał szans w pojedynku z liderem. Anwil wygrał pewnie 102:89, kończąc rundę zasadniczą serią 12 wygranych z rzędu.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Sopocianie przybyli do Włocławka powalczyć i dodatku przyjechali w naprawdę dobrej formie strzeleckiej. Pierwszą kwartę wygrali 28:26, a w ataku brylowali Piotr Śmigielski (9 pkt. w I kwarcie) oraz trafiający z dystansu Filip Dylewicz i Artur Mielczarek.

Trefl pokazał charakter, kilkukrotnie wracając do gry, po tym, gdy Anwil w każdej z kolejnych kwart wypracowywał sobie 9-10 punktów przewagi. Pod koszem klasę potwierdzał Nikola Marković (19 pkt., 11 zbiórek), a ze swoich ulubionych narożników kosz dziurawił Mielczarek (5/7 z dystansu).

Anwil, choć nie bronił jak na lidera przystało, przez cały mecz grał ładnie ułożony, skuteczny atak. W dobrej formie są obaj włocławscy rozgrywający. Początek należał do Kamila Łączyńskiego, który zdobył 9 z pierwszych 11 punktów drużyny. Druga połowa to istny koncert Jamesa Washingtona. Amerykanin nie tylko nakręcał tempo i widział kolegów, ale przede wszystkim imponował rewelacyjną skutecznością – zdobył 24 punkty, trafiając wszystkie 7 rzutów z gry, w tym 4/4 z dystansu.

Kiedy na skutek urazu boisko musiał opuścić Michał Chyliński, kilka bardzo dobrych akcji zagrał Tyler Haws. Swój najlepszy mecz w barwach Anwilu zaliczył też Mateusz Bartosz.

Skutecznemu, wreszcie zespołowo grającemu Treflowi do utrzymania się w grze w decydujących minutach zabrało szerszej rotacji. Pod nieobecność Marcina Stefańskiego goście grali praktycznie w siedmiu. W ostatniej kwarcie (26:19 dla Anwilu) zabrakło im już sił w obronie.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

KTO Z KIM I KIEDY W ĆWIERĆFINAŁACH PLAY-OFF – SPRAWDŹ TUTAJ.

RW

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>