We Wrocławiu rządzi Śląsk – derby wygrane obroną

Pierwsza połowa Norberta Kulona, druga Aleksandra Dziewy, a cały mecz mocnej defensywy. FutureNet Śląsk pewnie wygrał pierwszoligowe derby z WKK Wrocław 91:72.

Dobry sezon obu drużyn z Wrocławia w 1 lidze spowodował, że na ich pierwszy w tym sezonie pojedynek kibice czekali ze sporymi apetytami. Niezłej gry nie zabrakło, ale emocji większych nie było – gospodarze, czyli tym razem Śląsk, byli w sobotę wyraźnie lepsi. Ich atak poradził sobie z obroną lokalnych rywali, choć ta jest przecież najlepsza w rozgrywkach.

Pierwszą kwartę podopieczni Radosława Hyżego wygrali 20:9, a potem tę – przynajmniej 10-punktową – przewagę utrzymywali przez pozostałą część meczu. Bohaterem pierwszej połowy był Norbert Kulon, który już do przerwy miał na koncie 14 punktów, po tym jak trafił świetne 4/6 z dystansu.

Ambitni gracze WKK po przerwie nie odpuszczali, ale wówczas swoje najlepsze minuty zagrał Aleksander Dziewa. Poważny kandydat do miana MVP pierwszej ligi w meczu zanotował ostatecznie 19 punktów, 9 zbiórek i 2 bloki. Mający dłuższą ławkę, zespołowo grający (aż 23 asysty) Śląsk, bez większych nerwów dowiózł pewną wygraną w derbach do ostatniego gwizdka.

W szeregach WKK fantastyczny był Bartosz Ciechociński, który – jako jeden z niewielu – prezentował się w ataku na godnym rywala poziomie. Były zawodnik PLK zdobył aż 29 punktów, trafił 12/17 z gry, w tym perfekcyjne 3/3 z dystansu. Michał Jędrzejewski dodał 16 oczek, a Jakub Patoka miał 8 punktów i 10 zbiórek.

