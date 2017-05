Weaver vs Sokołowski – czarodziej kontra bezczelny chłopak

– Byli gracze NBA z obroną czekają chyba do play-off i Kyle Weaver jest tego przykładem, ale w ataku jest to gracz świetny, potrafi wszystko. A „Sokół” to bezczelny chłopak, który oprócz zadziorności ma duże umiejętności – mówi Jacek Łączyński.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Były reprezentant Polski w SklepKoszykarza Studio analizował serię Polskiego Cukru Toruń z Rosą Radom i zwrócił uwagę na role, które odegrają w niej Polacy. Także na ławkach trenerskich, bo to jedyny ćwierćfinał PLK z polskimi trenerami po obu stronach.

– To będzie fajna rywalizacja Jacka Winnickiego z Wojtkiem Kamińskim, obaj mają spore osiągnięcia i są dla mnie kandydatami na przyszłego trenera reprezentacji. Jeśli chodzi o doświadczenie, zdobyli wszystko – mówi Łączyński, który na koniec podał także swój typ na tę serię.