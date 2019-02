Weekend Gwiazd – Tatum i Harris z trofeami!

Jayson Tatum rzutem z połowy wygrał konkurs umiejętności, a Joe Harris wytrzymał presję i trafił w finałowej rundzie więcej trójek niż Stephen Curry, wygrywając konkurs trójek.

To była noc konkursów w Charlotte, gdzie odbywa się tegoroczny All-Star Weekend – o konkursie wsadów piszmy TUTAJ >>. Na pierwszy ogień jak co roku dostaliśmy zawody związane z wachlarzem umiejętności zawodników, czyli Skills Challenge, w ramach którego zawodnicy muszą pokazać swój drybling, celne podanie, a potem zdobyć punkty sam na sam z koszem oraz trafić zza łuku.

W tym roku najlepszy okazał się Jayson Tatum z Boston Celtics, który w każdej z trzech rund miał problemy, ale koniec końców udało mu się za każdym razem wygrać. Najpierw pokonał Mike’a Conleya, potem jego wyższość musiał uznać Nikola Jokić, a na koniec Tatum rzutem z połowy pokonał idącego wcześniej jak burza Trae Younga.

Jak się okazuje, plan Tatuma był inny – jego rzut z połowy miał strącić próbę Younga, który znacznie wcześniej dotarł na obwód i zdążył oddać już swoją próbę. Zawodnik Celtics miał jednak dużo szczęścia, bo jego rzut po prostu wpadł do kosza, dzięki czemu Tatum mógł świętować zwycięstwo. To pierwsza w historii wygrana w tym konkursie gracza z Bostonu.









W konkursie trójek wygrał z kolei Joe Harris, który zepsuł tym samym noc Stepha Curry’ego. Zawodnik Warriors bardzo dobrze zaprezentował się przed publicznością w Charlotte, skąd zresztą pochodzi, ale Harris był po prostu lepszy. Curry bez problemu awansował do finału, zdobywając 27 punktów w pierwszej rundzie (trafił wszystkie pięć podwójnie punktowanych piłek).

Razem z nim awansowali Harris (25) oraz Buddy Hield (26), natomiast najsłabiej spisali się Khris Middleton (11), Kemba Walker (15) oraz młodszy brat Stepha – Seth (16). Finał rozpoczął się od bardzo dobrego występu Harrisa, który poprawił swój wynik z pierwszej rundy. Hield z kolei miał tym razem więcej problemów i zdobył tylko 19 punktów, a zmagania kończył Curry.

Obrońca Warriors świetnie zaczął, trafiając dziewięć z pierwszych 10 prób, ale ostatecznie nie udało mu się poprawić wyniku Harrisa. „To niesamowita rzecz. Steph jest najlepszym strzelcem wszech czasów. Wygrać w debiucie w takim konkursie to dla mnie niesamowite doświadczenie” – mówił zwycięzca, który w tym sezonie trafia za trzy dla Nets ze skutecznością 50.1 procent.

