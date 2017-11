Weekend NBA z Tissot: Gortat z Cavs, Thunder z Celtics

Najciekawsze mecze już z piątku na sobotę, trzy spotkania obejrzymy do kolacji, a Canal+ Sport zaserwuje nam weekend z Blakiem Griffinem i Los Angeles Clippers.

TRZY HITY NA WEEKEND

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers (piątek-sobota, 0.00)

Sixers z Simmonsem i Embiidem oraz Pacers z Oladipo i Sabonisem ogląda się na początku sezonu bardzo dobrze, no i obie drużyny wygrywają: ostatnio po trzy spotkania z rzędu. Sixers mają obecnie bilans 4-4, a Pacers 5-3.

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers (piątek-sobota, 0.00)

Czołowe zespoły Wschodu, które sezon zaczęły przeciętnie (Wizards, 4-3) lub słabo (Cavaliers, 3-5). LeBron i jego rozbijana kontuzjami ekipa przegrała nawet cztery mecze z rzędu, w stolicy musi już być mobilizacja. Ten mecz pokaże na żywo Canal+ Sport.

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics (piątek-sobota, 2.30)

Thunder (4-3) grają w kratkę, ale ostatnio wygrali dwa spotkania. Natomiast Celtics to już czołówka NBA, po sześciu zwycięstwach z rzędu bostończycy mają bilans 6-2. To będzie coś więcej niż tylko pojedynek Westbrook – Irving, to także starcie Anthony/George vs Brown/Tatum.









BEZ WSTAWANIA W NOCY

Wykorzystujemy jeszcze fakt zmiany czasu – NBA zaczyna się godzinę wcześniej niż zwykle. W nocy z piątku na sobotę aż cztery spotkania zaczną się o północy, w tym wspomniane wyżej dwa hity.

W sobotę już o 20.30 rozpocznie się spotkanie Clippers – Grizzlies (transmisja w Canal+ Sport 2), a o północy mecz Pistons – Kings.

W niedzielę też jest dobrze: o 21 polskiego czasu mamy spotkanie Cavaliers – Hawks, o 21.30 w Canal+ Sport 2 mecz Clippers – Heat, a o północy Magic – Celtics i Raptors – Wizards.

Z KIM ZAGRA MARCIN?

Właściwie mecze Washington Wizards już wymieniliśmy powyżej, ale dla porządku:

u siebie z Cavaliers (piątek-sobota, 0.00)

na wyjeździe z Raptors (niedziela-poniedziałek, 0.00)









TYLKO DLA KONESERÓW

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets (piątek-sobota, 3.30)

Lonzo Ball będzie się chciał przełamać po meczu bez punktu w Portland, a przeciwko niemu zagra niedoszły król Los Angeles, oddany niedawno na Brooklyn D’Angelo Russell. Na razie oba zespoły mają bilans 3-5.

GDZIE OGLĄDAĆ?

Na platformie nc+ obejrzymy trzy spotkania:

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers (piątek-sobota, 0.00, Canal+ Sport)

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies (sobota, 20.30, Canal+ Sport 2)

Los Angeles Clippers – Miami Heat (niedziela, 21.30, Canal+ Sport 2)

