Weekend NBA z Tissot: Gortat z mistrzem, Giannis na kolację

Nieoczekiwane starcie na szczycie między Magic i Spurs, ciekawy mecz Grizzlies – Rockets i wczesne spotkania w niedzielny wieczór.

TRZY HITY NA WEEKEND:

Orlando Magic – San Antonio Spurs (piątek-sobota, 1.00)

Mecz na hit nie wygląda, ale w tej chwili Magic i Spurs to najlepsze drużyny Wschodu i Zachodu. Magic (3-1) mają Aarona Gordona i Nikolę Vucevicia w świetnej formie, a w osłabionych brakiem Kawhiego Leonarda Spurs (4-0) błyszczy po podpisaniu nowego kontraktu LaMarcus Aldridge.

Golden State Warriors – Washington Wizards (piątek-sobota, 4.30)

W poprzednim sezonie oba mecze tych drużyn były ciekawe – w stolicy wygrali gospodarze, a kontuzji doznał Kevin Durant, w Oakland Warriors wygrali już 139:115, a Stephen Curry rzucił 42 punkty trafiając 9 trójek. Na jego pojedynek z Johnem Wallem będzie można popatrzeć z zainteresowaniem.

Memphis Grizzlies – Houston Rockets (sobota-niedziela, 2.00)

Oba zespoły mają bilans 4-1 i w tej wczesnej fazie sezonu aspirują do czołówki całej ligi. Do tego Grizzlies są niepokonani u siebie, a Rockets na wyjeździe (po 3-0), więc któraś seria zostanie przerwana. Marc Gasol może mieć ciężką przeprawę z Clintem Capelą (15,4 punktu, 11,4 zbiórki).









BEZ WSTAWANIA W NOCY

Piątkowe i sobotnie mecze startują o 1 w nocy czasu polskiego, o tej godzinie rozpoczną się mecze Pelicans – Rockets oraz Magic – Spurs (z piątku na sobotę) oraz Pelicans – Cavaliers (z soboty na niedzielę). Natomiast dużo lepiej jest w niedzielę, już po zmianie naszego czasu na zimowy (pamiętajcie, z 3 na 2 w nocy z soboty na niedzielę!). O ludzkiej porze zaczną się mecze:

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks (20.30)

Indiana Pacers – San Antonio Spurs (21.30)

Brooklyn Nets – Denver Nuggets (23)

Charlotte Hornets – Orlando Magic (23)

Sacramento Kings – Washington Wizards (23)

Z KIM ZAGRA MARCIN?

Washington Wizards kontynuują tournee po Zachodnim Wybrzeżu, w weekend zagrają dwa spotkania:

z Golden State Warriors (piątek-sobota, 4.30)

z Sacramento Kings (niedziela, 23)









TYLKO DLA KONESERÓW:

New York Knicks – Brooklyn Nets (piątek-sobota, 1.30)

Derby Nowego Jorku, w których to Nets (3-2) będą – tak, tak! – faworytem spotkania z Knicks, którzy jako jedyni jeszcze nie wygrali meczu.

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns (sobota-niedziela, 3)

W pierwszym meczu tych drużyn w Phoenix, było 124:76 dla Blazers. Teraz może być jakieś 137:65.

GDZIE OGLĄDAĆ?

Na platformie nc+ obejrzymy trzy spotkania:

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder (piątek-sobota, 2, C+Sport)

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers (sobota-niedziela, 1, C+ Sport)

Indiana Pacers – San Antonio Spurs (niedziela, 21.30, C+ Sport 2).

Poza tym, poza oczywiście League Pass, transmisje proponuje Unibet TV – nie trzeba za nie płacić, wystarczy mieć zasilone konto, które można założyć pod tym linkiem.

