Kolejne turnieje z cyklu SPEED sport 3×3 Basket Cup odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę w podwarszawskim Nadarzynie. Będą jedną z imprez towarzyszących targom sprzętu sportowego.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Turnieje zaplanowane są na sobotę 25 maja oraz niedzielę 26 maja. Co ciekawe, turnieje odbędą się w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie podczas największych targów sportowych GO ACTIVE SHOW! Każdy uczestnik turnieju otrzyma nieodpłatnie wejściówkę na targi.

Najważniejsze informacje:

– gramy w centrum PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie

– zespoły 4 osobowe (3 grających i 1 zmiennik)

– gramy oficjalną piłką 3×3 (rozmiar 6)

– zawodnicy zdobywają punkty rankingowe FIBA

– turniej przeprowadzany jest w oparciu o system FIBA3x3

– wpisowe 100 zł za drużynę zgłoszoną do turnieju

– każdy uczestnik otrzyma bezpłatną wejściówkę na targi Go Active Show

Turniej – 25.05.2019

Nagrody w turnieju:

1 miejsce – 600 zł w bonach do Sklepu Koszykarza

2 miejsce – 400 zł w bonach do Sklepu Koszykarza

3 miejsce – 200 zł w bonach do Sklepu Koszykarza

W przypadku kiedy do turnieju przystąpi 16 drużyn, nagrodą za pierwsze miejsce będzie 1000 zł w gotówce, a za drugie miejsce – 500 zł w gotówce!

Link do rejestracji (25.05.2019):

https://play.fiba3x3.com/events/e3e1cdb9-c6fc-4b5d-90ad-7433a223f542/register









Turniej – 26.05.2019

Nagrody w turnieju:

1 miejsce – 2000 zł w gotówce

2 miejsce – 500 zł w gotówce

Link do rejestracji (26.05.2019):

https://play.fiba3x3.com/events/6e813b3c-d75c-4bff-bd03-306e781eac10/register

Kontakt do organizatorów: ligaspeedsport@gmail.com

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>