Wejdź na wyższy poziom typowania wyników meczów z nową aplikacją

Bądź na bieżąco z aktualnymi wynikami meczów piłki nożnej, tenisa, koszykówki i wielu innych popularnych dyscyplin sportowych. Bez względu na to czy Twoim ulubioną ligą jest Premier League, Primera Division, Bundesliga czy Serie A. Aplikacja FlashScore zawiera wyniki i relacje ich wszystkich razem z wynikami rozgrywek wszystkich krajów Europy oraz większości krajów świata.

Wygląd przyjazny dla użytkownika

Aplikacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwe i intuicyjne poruszanie się pomiędzy stronami. Dlatego w przeciwieństwie do innych takich aplikacji, bardzo szybko i bez problemów znajdziesz wyniki Twojej ulubionej drużyny lub aktualne tabele wyników Twoich ulubionych lig.

Po uruchomieniu aplikacji, główna strona pojawia się po kilku sekundach. Następnie dostępne są wyniki dzisiejszych meczów, które pogrupowane są ligami (każdą listę można rozwinąć).

W lewym rogu ekranu znajduje się ikonka, którą można zmieniać dyscypliny sportowe (jest ich razem 28). Strona każdej dyscypliny jest zaprojektowana w innym kolorze.

W prawym górnym rogu znajdziesz ikonkę kalendarza, aby zobaczyć wyniki z ostatnich 7 dni (z danej dyscypliny, którą właśnie śledzisz) oraz plan meczów na kolejne 7 dni.

Dolna cześć głównej strony przedstawia przegląd wszystkich meczów dnia dzisiejszego (WSZYSTKIE MECZE), aktualnie rozgrywanych meczów (LIVE), listę meczów, które oznaczyliśmy ikonka gwiazdki jako ulubione (MOJE MECZE) – jest to, tak na marginesie, znakomita funkcja….oraz tabele wszystkich dostępnych w ramach wybranej dyscypliny (TABELE).

Szczegóły meczu

Szczegóły meczów dostarczają wszystkich informacji, których możesz potrzebować.

W piłce nożnej mamy główne podsumowanie (np. lista strzelców i asystentów, kartki, zmiany itp.), szczegółowe Statystyki (np. posiadanie piłki, strzały na bramkę, rzuty wolne itp.) a także dobrze zaprojektowane ułożenie strony, statystyki H2H, i Tabele ligi.

Jeżeli jednak nie jesteś fanem futbolu i wolisz śledzić wyniki tenisa, będziesz zaskoczony tym, że aplikacja FlashScore oferuje aktualizacje wyników punkt po punkcie dla wszystkich rozgrywek (ATP, WTA). Bardzo łatwe jest śledzenie przebiegu każdego z poprzednich setów wybranego meczu.

Serwis szybkich wyników

Aby sprawdzić czy aplikacja FlashScore.pl – wyniki na żywo ma wszystko to, o czym mówi się w jej opisie (szybka aktualizacja wyników), przeprowadziliśmy mały test sprawdzający jak szybko aktualizowane są wyniki w porównaniu z innymi aplikacjami (Livescore, SofaScore and The Football App). Test został przeprowadzony na wybranych meczach najlepszych lig europejskich (Premier League, Primera Division, Bundesliga, Serie A). Wynik był lepszy niż się spodziewaliśmy. W prawie wszystkich meczach aplikacja FlashScore.pl – wyniki na żywo była szybsza w aktualizowaniu wyników od wszystkich wyżej wymienionych aplikacji. Jeżeli wiec szukasz jednego powodu, dla którego pobrać FlashScore, oto on.

Ogólna ocena

Twórcy aplikacji FlashScore.pl – wyniki na żywo wykonali kawał dobrej roboty. Trudno było znaleźć jedną rzecz, która by się nam nie podobała. Przejrzysta grafika, wyraźne kolory, intuicyjna nawigacja i zapewnia wszystko, czego mógłbyś oczekiwać od aplikacji z wynikami na żywo.

Pod względem ilości dyscyplin sportowych, jakie obejmuje aplikacja FlashScore.pl – wyniki na żywo, nie znajdziesz innej aplikacji, która mogłaby się z nią równać. Gdzie indziej znajdziesz wyniki 28 dyscyplin sportowych w jednym miejscu? Tylko w piłce nożnej mamy ponad 1000 rozgrywek, wiec możesz śledzić aktualne wyniki nawet tych niższych lig z krajów takich jak Ekwador, Chile czy Peru.

Aplikacja FlashScore.pl – wyniki na żywo o dostarcza informacje w formacie, który jest już dobrze znany ponad 40 milionom użytkowników strony internetowej FlashScore.pl

Główne zadanie twórców aplikacji było bardzo oczywiste – przenieść pomyślnie funkcjonujący system ze strony internetowej do podobnej aplikacji.

Mając tak dużą liczbę użytkowników serwisu internetowego i potencjalnych opinii, nie mogliśmy nie wydać aplikacji, która może mieć miliony odbiorców.

Jeżeli aplikacja będzie miała dobre wsparcie ze strony twórców, możemy spodziewać się długotrwałego sukcesu.

Funkcje w aplikacji FlashScore.pl – wyniki na żywo:

– Po zalogowaniu synchronizacja z serwisem www na każdym urządzeniu, na którym jest program.

– Drabinki turniejowe.

– Powiadomienia szybko kierują bezpośrednio do szczegółów danego meczu.

– Można dodawać spotkania do “Moich meczów” nawet na siedem dni przed rozpoczęciem meczu.

– Ulubione ligi można dodawać do ulubionych rozgrywek

– Udostępnianie szczegółów meczu znajomym przez media społecznościowe.

– W ustawieniach możesz wybrać swoje ulubione sporty i ustawić ich kolejność

– Z zakładki H2H można przejść bezpośrednio do każdego z rozgrywanych meczów

– Dodatkowe informacje o meczu

– Herby klubów w drabinkach turniejowych

– Wybór ulubionych drużyn – klikając ikonę w kształcie gwiazdki obok logo zespołu, w szczegółach meczu – opcja Moje zespoły. Wszystkie mecze wybranego zespołu są dodawane do zakładki Moje mecze i automatycznie będziesz otrzymywał powiadomienia z tych meczów.

– Przy każdym sporcie możesz ustawić, które powiadomienia chcesz otrzymywać.

– Nowe rodzaje powiadomień zostały dodane, np.: wynik do przerwy, wyniki po secie/kwarcie/tercji, rozpoczęcie meczu, przypomnienie o spotkaniu przed rozpoczęciem meczu, czerwone kartki, składy itp.

– Tabele ligowe u siebie i na wyjeździe.

– Profile zespołów! Żeby zobaczyć profil zespołu, kliknij jego nazwę w tabeli, szczegółach meczu, wyszukiwarce lub w Moich zespołach.

– Możesz włączać lub wyłączać wibracje w wyskakujących powiadomieniach.

– Każde rozgrywki mają teraz swoją stronę, gdzie możesz łatwo znaleźć tabele ligowe jak również wszystkie wyniki i terminarze spotkań.

– Wersja aplikacji nr 2.6 pokazuje więcej niż 5 meczów w statystykach bezpośrednich pojedynków H2H. Kliknij w „Pokaż więcej” żeby zobaczyć aż 20 rozstrzygnięć poprzednich meczów!

– Z wersją 2.9 naszej aplikacji możesz śledzić wszystkie wyścigi Formuły 1 na żywo w ciągu całego sezonu.

– Nie jesteś fanem Formuły 1? Nasza nowa sekcja sportów motorowych relacjonuje wyniki wszystkich rajdów, MotoGP, NASCAR, żużla i wielu innych ekscytujących wyścigów.

– Dodaliśmy 2 nowe sporty: wyścigi konne i e-sporty.

– Nasza sekcja wyścigów konnych obejmuje ponad 20,000 wyścigów z Wielkiej Brytanii i innych krajów.

– Czy jesteś fanem Dota 2, LoL, CS lub SC 2? Dostarczamy wyniki z dziesiątków lig i turniejów z wszystkich tych e-sportów.

– Zobaczysz teraz więcej informacji od razu: strzelone bramki, pokazane żółte/czerwone kartki i wszystkie zmiany są wyświetlane obok poszczególnego zawodnika.

– Wejdź na składy w szczegółach meczu w piłce nożnej lub hokeju, żeby zobaczyć te informacje w obu składach, a także składy wyjściowe i listę rezerwowych.

– Narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie i biathlon będą obsługiwane na żywo w naszym nowym dziale „Sportów zimowych”.

– Rankingi, rankingi i jeszcze raz rankingi! Styczniowa aktualizacja wzbogaciła aplikację o wiele z nich: ranking tenisowe, ranking golfowe, ranking sportów motorowych i sportów zimowych, a także snookera i rankingi z darta.

– Kolejna aktualizacja I poprawiamy funkcje w sportach zimowych:

– Przedstawiamy nową fajną opcję: profile zawodników w biathlonie, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i skokach.

– Sprawdź rezultaty każdego narciarza przez narzędzie do wyszukiwania lub klikając w jego zdjęcie, w każdym z biegów/zjazdów/skoków.

– Będziesz mógł także otrzymać powiadomienie kiedy jego lub jej zawody rozpoczną się lub zakończą. Dodaj tylko narciarza do listy „Moich zespołów”.

Dobre wiadomości dla wszystkich fanów sportów motorowych i kolarstwa: profile zawodników są od teraz dostępne w aplikacji!

– Interesujesz się jak ostatnio radzi sobie Lewis Hamilton, Valentino Rossi czy Rafał Majka? Sprawdź ich wyniki, znajdując zawodnika przez wyszukiwarkę w aplikacji, albo klikając na jego zdjęcie w dowolnym wyścigu.

– Możesz także otrzymywać powiadomienia, kiedy twój zawodnik rozpoczął lub zakończył wyścig. Po prostu dodaj go do zakładki “Moje zespoły”.

