Wesley Johnson – Panathinaikos sięga do NBA

Wyścig zbrojeń w Eurolidze trwa. Tym razem Panathinaikos Ateny wykonał poważny ruch – do Aten trafia amerykański skrzydłowy, Wesley Johnson, który ostatnie 9 lat spędził w NBA.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Wesley Johnson (32 lata, 201 cm) to 4. (tak, tak czwarty!) numer draftu z 2010 roku. Z tak wysokim pickiem wybierali Minnesota Timberwolves, którzy już po dwóch latach zdecydowali się go oddać do Phoenix. Za nim w drafcie poszli chociażby Paul George, DeMarcus Cousins, czy Gordon Hayward.

Oprócz Timberwolves i Suns, Johnson zakładał także koszulki Los Angeles Lakers, LA Clippers, a w ostatnim sezonie New Orleans Pelicans i Washington Wizards. Najlepszy okres Wesleya w NBA przypada na czas gry w Lakers, gdzie w rozgrywkach 2014/15 zdobywał średnio prawie 10 punktów w 30 minut gry.

Ostatni lata to jednak spory spadek roli w zespołach. W minionym sezonie, łącznie dla Pelicans i Wizards, rozegrał 38 spotkań, w który grał średnio 14 minut i zdobywał 3,7 punktu.

Czas Johnsona w NBA minął, stąd decyzja o przenosinach do Europy. Amerykański skrzydłowy związał się rocznym kontraktem z Panathinaikosem Ateny. To kolejny gracz z doświadczeniem w NBA, który trafia do Grecji – wcześniej podpisano umowę z Jimmerem Fredette (więcej TUTAJ>>).

Na europejskim rynku transferowym trwa wielki wyścig zbrojeń. Barcelona bije rekordy transferowe, CSKA też uzupełnia skład graczami po NBA, a Fenerbahce ściąga najlepszego rzucającego Euroligi, Nando De Colo. Top 10 najdroższych kontraktów przed nowym sezonem znajdziesz TUTAJ >>

GS