Westbrook dostał wsparcie, Harden spudłował rzut na wygraną

Jest już tylko 2-1 dla Houston Rockets po tym, jak Oklahoma City Thunder ograli ich w piątek 115:113. Russell Westbrook miał triple-double (32 punkty, 13 zbiórek, 11 asyst), James Harden zdobył 44 punkty.

Mecz miał podobny przebieg do spotkania nr 2, w którym Thunder też długo i nawet wysoko prowadzili. Tym razem jednak nie oddali przewagi w końcówce, dowieźli do końca minimalną wygraną.

Choć umówmy się, od 3-0 dla Rockets nie było daleko, ta trójka Jamesa Hardena mogła wpaść:

Ale ok, nie wpadła, brawa należą się Thunder. Russellowi Westbrookowi też, za drugie kolejne triple-double, choć akurat gdyby lider gospodarzy nie spudłował trzech wolnych w ostatniej minucie, Harden mógłby nie mieć szansy na zwycięski rzut.

Najważniejsze dla Thunder było jednak to, że ich gra nie ograniczała się tylko do popisów Westbrooka – 20 punktów (10/13 z gry!) rzucił Taj Gibson, Victor Oladipo i Andre Roberson dodali po 12 (mieli po 5/8 z gry), niezłe wsparcie dała piątka rezerwowych, która w sumie zdobyła 35 punktów.

Thunder jako zespół trafili aż 55 proc. rzutów z gry (w ważnym momencie trzeciej kwarty, gdy Rockets wyszli na prowadzenie 67:65, dwie kolejne trójki rzucili Roberson i Alex Abrines), ale goście do przerwy też mieli niezłą skuteczność. Ich problemem były jednak straty – aż 10 w dwóch pierwszych kwartach, które doprowadziły do 16 punktów dla Thunder.

W Rockets – poza Hardenem, który zdobył 44 punkty (11/21 z gry, 18/18 z wolnych), znów dobrze zagrali strzelcy z ławki (22 punkty Lou Williamsa, 12 Erica Gordona), ale zabrakło lepszej gry Trevora Arizy (7 „oczek”, 2/9 z gry) i Patricka Beverleya (1 punkt, 0/6 z gry).

Mecz nr 4 w niedzielę w Oklahoma City.

Piątkowe wyniki play-off:

Chicago Bulls – Boston Celtics 87;104, stan rywalizacji 2-1

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 115:113, stan rywalizacji 1-2

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 106:111, stan rywalizacji 1-2

