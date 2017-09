Westbrook, George, Anthony – ale paka w Oklahomie

Koniec „Melodramy”! Knicks zgodzili się oddać Carmelo Anthony’ego do Thunder w zamian za Enesa Kantera, Douga McDermotta i pick z 2 rundy draftu w 2018 roku.

Russell Westbrook, Paul George i Carmelo Anthony – tak wygląda kręgosłup nowego superteamu na Zachodzie. Knicks wreszcie pozbyli się problemu, a Thunder przynajmniej na najbliższy sezon zapowiadają się na jeden z najbardziej ekscytujących zespołów w lidze.

Carmelo zapowiadał, że do poniedziałku zmieni klub i słowa dotrzymał. Już we wtorek ma rozpocząć treningi podczas obozu przygotowawczego z nową drużyną.

New York has agreed to a deal to send Carmelo Anthony to OKC for Enes Kanter, Doug McDermott and a draft pick, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 23, 2017

Bardzo długo trwało przekonywanie Anthony’ego, aby ze swoją klauzulą „no trade” zgodził się na wymianę do innego klubu niż Houston Rockets. Jak pisze Adrian Wojnarowski, na przeprowadzkę do Oklahomy namówili go właśnie liderzy Thunder – Westbrook i George.

Knicks pozbyli się niechcianego gracza, ale trudno powiedzieć, że wiele utargowali. Ich fani po Anthonym płakać nie będą, ale raczej też nie będą zachwyceni pakietem, który przywędruje z Oklahomy.

Thunder będą teraz z wydatkami 12.4 mln dolarów powyżej salary cap, zapłacą w efekcie 27,8 mln podatku. Jak widać, drużyna prowadzona przez Russella Westbrooka (bilans 47-35 w poprzednich rozgrywkach) nastawia się na sukces za wszelką cenę w trakcie najbliższego sezonu. Nie wiadomo, jak długo uda się zatrzymać gwiazdy w takim miejscu jak Oklahoma, na 3 maksymalne kontrakty zapewne nie starczy budżetu, ale menadżer klubu Sam Presti imponuje tym, jak radzi sobie z przebudową po odejściu Kevina Duranta.

