Westbrook – Harden 20:12. NBA biegnie po rekord

W niedzielę obie gwiazdy zaliczyły po kolejnym triple-double. Jest szansa, że dzięki ich znakomitej grze pobity zostanie rekord sezonu w NBA.

W takich butach wymiata Russell Westbrook >>

Russell Westbrook miał w niedzielę 36 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst z Sacramento Kings. Oklahoma City Thunder wygrali 122:118, a ich lider zaliczył 20 triple-double w tym sezonie. Poprawił swój wynik z poprzednich rozgrywek, w których miał ich 19.

James Harden zdobył w niedzielę 22 punkty, 11 zbiórek i 11 asyst z Brooklyn Nets, a jego Houston Rockets wygrali wyjazdowe spotkanie 137:112. „Brodacz” skompletował 12. triple-double w tym sezonie, w poprzednim miał ich ledwie trzy.

W sumie, w trwającym sezonie w NBA było już 49 takich meczów i, według projekcji amerykańskich statystyków, liga na prostej drodze do rekordu. A ten wynosi 78 – tyle triple-double wykręcono w sezonie 1988/89, gdy znakomicie grali m.in. Magic Johnson i Michael Jordan.

Poprzedni sezon też był bliski rekordu, w NBA triple-double pojawiło się 75 razy. By te osiągnięcia pobić, Westbrooka i Hardena muszą jednak wesprzeć inni gracze. Na razie więcej niż jedno triple-double mają w tym sezonie Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Julius Randle i Draymond Green.

To są buty gwiazd NBA – możesz takie mieć >>