Westbrook czy Harden – kto pierwszy po MVP?

Obaj w tym sezonie dokonują rzeczy niezwykłych. James Harden bije rekordy i zaskakuje asystami, Russell Westbrook trzaska triple-double jak na zawołanie. Według bukmacherów, faworytem jest liderem Thunder.

James Harden w Sylwestra zachwycił cały koszykarski świat „kosmicznymi” statystykami w wygranym meczu z Knicks – miał 53 punkty, 17 zbiórek i 16 asyst. Zawodnik, który w poprzednich sezonach miewał nawet opinię samoluba, jest obecnie najlepiej podającym w NBA, ze średnią 12.0 asyst na mecz.

Russell Westbrook robi na parkiecie w zasadzie wszystko. Już 16 razy – niemal w połowie meczów – notował triple-double i jest na dobrej drodze, aby skończyć sezon ze statystykami na poziomie trzech podwójnych zdobyczy. W tym momencie na spotkanie ma niezwykłe 30.9 pkt., 10.5 zbiórki, 10.7 asysty.

Skoro obaj dokonują cudów, może zdecyduje bilans drużyn, które prowadzą. Obie ekipy – Rockets i Thunder, pozytywnie zaskakują. Houston z Hardenem są obecnie trzecią siłą na Zachodzie, z bilansem 26-9. Thunder Westbrooka zajmują piątą pozycję z wynikiem 21-13, ale i drużyna z Oklahomy jest generalnie nieco słabsza.

Według aktualnych notowań bukmacherów z firmy Unibet faworytem jest Westbrook – jeśli zostanie wybrany MVP, można wygrać potrójną stawkę. Kurs na Hardena wynosi 4.0. Jak wygląda sytuacja z innymi gwiazdami NBA?

1. Russell Westbrook – 3.00

2. James Harden – 4.00

3. LeBron James – 6.00

4. Kevin Durant – 7.00

5. Kawhi Leonard – 7.50

6. Stephen Curry – 13.00

