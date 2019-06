Weteran na dłużej – Marcin Nowakowski zostaje w Astorii

Jeden z głównych architektów awansu Enei Astorii zostaje w Bydgoszczy. Marcin Nowakowski, który w poprzedni sezonie notował średnio 13,3 punktu i 6,4 asysty w 1. lidze, podpisał właśnie 2-letni kontrakt i także wraca do PLK.

Marcin Nowakowski (29 lat, 184 cm) rozpoczynał swoją profesjonalną karierę w Polonii Warszawa pod wodzą trenera Wojciecha Kamińskiego. Kolejno w PLK zaliczył Anwil Włocławek, Polpharmę Starogard Gdański, Jezioro Tarnobrzeg, Polski Cukier Toruń, AZS Koszalin i King Szczecin.

Od dwóch sezonów gra na zapleczu ekstraklasy. Najpierw było to R8 Kraków, a w poprzednim sezonie Enea Astoria Bydgoszcz. To właśnie z tym klubem wywalczył awans do PLK, a sam był jednym z najważniejszych twórców tego sukcesu.

W świetnym sezonie 2018/19 zaliczał średnio 13,3 punktu i 6,4 asysty. Od czasów gry w ekstraklasie znacząco poprawił rzut za 3 punkty – w ubiegłych rozgrywkach było to 40,4%.

Nowakowski właśnie podpisał nową, dwuletnią umowę z klubem z Bydgoszczy. To kolejny podpis w Astorii, a nieoficjalnie mówi się o kolejnych. Najbliżej powrotu do rodzinnego miasta zdaje się być Michał Chyliński, który ostatnio grał w klubie z Ostrowa Wlkp.

Jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, to ruchów raczej należy się spodziewać po powrocie trenera Artura Gronka z Chin, gdzie prowadzi rozszerzoną reprezentację Polski na turnieju towarzyskim.

