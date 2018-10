Więc jednak zdrowy! – świetny Kawhi Leonard w Toronto

Raptors wygrali prestiżowy pojedynek potęg Wschodu z Boston Celtics 113:101, a Kawhi Leonard wyglądał jak za najlepszych czasów w San Antonio – zanotował 31 punktów i 10 zbiórek.

Wiele miesięcy przepychanek ze Spurs i liczne pytania, zarówno o zdrowie, jak i podejście do gry Kawhiego Leonarda – nie wszyscy kibice NBA wierzyli, że kontrowersyjny gracz odnajdzie się w Kanadzie. Sezon oczywiście jeszcze bardzo wczesne, ale pierwsze mecze wyglądają bardzo obiecująco.

Wygląda na to, że przez publiczność w Toronto Leonard został już zaakceptowany – pod koniec meczu słychać było nawet skandowanie „MVP, MVP!”, które sam koszykarz określił jako „zdecydowanie za wczesne”. Trudno się jednak dziwić radości fanów – Celtics uchodzą za głównego faworyta w rywalizacji na Wschodzie.

Nastroje tonował także Danny Green, który razem z Leonardem przyszedł z San Antonio „Kawhi wygląda w tym momencie lepiej niż się można było spodziewać, ale to nie jest jeszcze jego najlepsza wersja. Poczekajcie jeszcze trochę, np. do grudnia”.

Sam mecz? Goście z Bostonu byli minimalnie lepsi w pierwszej połowie, dopiero końcówka należała do Raptors. Żaden z liderów Celtics nie zagrał więcej niż poprawnie. Tymczasem Leonard zanotował 31 punktów (2/5 z dystansu), miał 10 zbiórek i 3 asysty. Bardzo dobrze zagrał też Serge Ibaka, który trafił 10 z 14 rzutów. Raptors zatrzymali gości na 40% z gry i dzięki temu zaczynają sezon od bilansu 2-0. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

RW

