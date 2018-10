Wiedeń zdobyty – GTK nadal niepokonane!

To już 3 wygrana zespołu Gliwic w rozgrywkach Alpe Adria Cup. Polska drużyna wygrała 115:92 z BC Hallmann Wiedeń. Świetne występy zaliczyli Myles Mack (25 pkt.) oraz Riley LaChance (27 punktów, 9 zbiórek).

Polska drużyna pojechała do Wiednia w pełnym składzie, czego nie można powiedzieć o drużynie gospodarzy – mieli tylko 8 graczy w protokole meczowym. Początek spotkania był dość wyrównany, po stronie rywali brylował Jason Detrick. W całym meczu 38-letni gracz zgromadził imponujące 44 punkty, 8 zbiórek oraz 3 asysty, nie schodząc ani na sekundę z parkietu.

Pierwsze dwie kwarty wygrała drużyna z Wiednia. Dopiero w 3 kwarcie GTK zaczęło grać swoją ulubioną, ofensywną koszykówkę. Piłki zbierał Dawkins, z dystansu trafiali Riley LaChance i Myles Mack. Pozwoliło to gliwiczanom odrobić stratę oraz objąć prowadzenie.

Ostatnia osłona meczu to już powiększenie uzyskanej przewagi, po obu stronach parkietu był widoczny Kacper Radwański, który asystował, zbierał oraz wymuszał faule. W ostatnich minutach, gdy wynik był już przesądzony szansę dostali młodzi gracze – Mateusz Szlachetka oraz Daniel Dawdo. Pierwszy z nich zdobył nawet 9 punktów w 6 minut.

Następne spotkanie w Alpe Adria Cup, drużyna z Gliwic zagra 27 listopada. Będzie to wyjazd na Słowenię, gdzie zmierzy się z KK Sencur GGD. Póki co, GTK jest liderem grupy!

