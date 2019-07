Wielka decyzja! Kawhi Leonard i Paul George zagrają w Clippers!

Nie Lakers, nie Raptors! Kawhi Leonard zdecydował, że podpisze kontrakt z Clippers. Zespół z Los Angeles dokonał też dużej wymiany i ściągnął Paula George’a z Oklahoma City Thunder.

Kawhi Leonard podpisze kontrakt w Los Angeles Clippers – maksymalne 142 mln dolarów za 4 lata.

Paul George w wymianie z Oklahoma City Thunder także wędruje do klubu z LA, który staje się potęgą.

Jeszcze chwilę wcześniej wydawało się, że to Lakers są faworytem w wyścigu po Kawhia Leoanrda, a Clippers z niego wypadli. Wszystko wskazywało na to, że MVP Finałów albo zagra razem z LeBronem Jamesem, albo zostanie w mistrzowskiej ekipie Raptors.

Nadszedł jednak nieoczekiwany zwrot wydarzeń – Leonard ląduje w Los Angeles Clippers. I to nie sam!

Sources: Oklahoma City is getting a massive package of future picks, including Shai Gilgeous-Alexander and Danilo Galllinari, to deliver Kawhi Leonard who he wanted to partner with: Paul George. https://t.co/4bGpMNat8K — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019

Zespół z LA w wymianie z Oklahoma City Thunder pozyskuje także Paula George’a, który stworzy z Kawhia znakomity duet. Nie ma chyba w lidze dwóch lepszych zawodników, którzy jednocześnie są genialni w ataku i obronie.

Clippers do Thunder oddają Danilo Gallinariego, Shaia Gilgeous-Alexandra i szereg picków (nieoficjalnie – dwa w pierwszej rundzie i dwa w drugiej).

Według doniesień Leonardowi zależało na tym, by zagrać w jednej drużynie razem z Paulem Georgem. Namówił on gwiazdora Thunder na znalezienie sposobu na dołączenie do Clippers, więc ten zażądał wymiany i nie pozostawił zbyt wielkiego wyboru Oklahoma City.

Taki ruch oznacza, że w Los Angeles będą dwa zespoły z super duetami – Lakers z LeBronem Jamesem i Anthony Davisem oraz Clippers z dwójką Leonard – George.

Free agent forward Kawhi Leonard has informed runners-up teams of his plans: He's signing with the Clippers, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019