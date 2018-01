Wielka kompromitacja Cavs – jak można stracić 148 punktów?

Porażkę Cleveland w meczu z Thunder można było sobie wyobrazić, ale żeby aż w takim stylu? Drużyna, która chce wrócić do finału NBA oddała mecz zupełnie bez obrony, przegrywając na własnym parkiecie aż 124:148.

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>

Przez pierwsze 12 minut stracili 43 punkty, do przerwy już 76, a setka pękła w trzeciej kwarcie. Cavs przegrali mecz różnicą 24 punktów, choć sami zdołali rzucić 124. Nawet w meczach gwiazd broni się lepiej!

Nigdy nie straciłem w meczu koszykówki 148 punktów, nawet grając w grę wideo! Dostali od nas wszystko, co chcieli – mówił ESPN po meczu wzburzony LeBron James.

I faktycznie. Nie było nikogo, kto potrafiłby zatrzymać gwiazdy Thunder. Paul George zdobył 36 punktów, Russell Westbrook miał 23 punkty i 20 asyst, a Carmelo Anthony zanotował 29 punktów, najwięcej w sezonie. Na tle wysokich Cavs, Steven Adams (12-13 z gry!) wyglądał momentami jak Shaq w szczycie formy.

Amerykańskie media, po tak kompromitującym występie (czwarta porażka w 5 meczach), natychmiast zaczęły spekulować, że posada trenera Tyrone’a Lue może być zagrożona, a LeBron w pomeczowych wywiadach wcale nie bronił coacha zbyt mocno. Wszyscy też zaczęli przypominać, że Cavs są najstarszą drużyną w lidze i sugerować, że wszystko to może skończyć się szybkim odpadnięciem w playoff. Źle się dzieje w Cleveland!

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>