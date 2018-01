Wielka sensacja w Ostrowie – Stal przegrywa z Koszalinem

Ani cudowny rzut Jure Skificia w regulaminowym czasie, ani festiwal błędów AZS w dogrywce nie wystarczyły Stali. AZS niespodziewanie wygrał 83:80 w Ostrowie Wielkopolskim.

James Harden wygrywa w takich butach – sprawdź modele >>

Ten mecz koszykarscy kibice zapamiętają długo przede wszystkim ze względu na niesamowity koniec czwartej kwarty. Przy 3 punktach przewagi AZS, na 1.8 sekundy przed końcem, Damian Jeszke wyprowadzając piłkę spod kosza mógł zrobić absolutnie wszystko. Tymczasem podał prosto w ręce Jure Skificia, który rzutem z kolanka równo z syreną doprowadził do remisu i dogrywki.

W doliczonym czasie też wydawało się, że jest pozamiatane. Koszalinianie prowadzili już różnicą 6 oczek na minutę przed końcem, aby po serii strat raz jeszcze doprowadzić do nerwowej końcówki. W najważniejszej akcji meczu goście tym razem nie podali jednak do rywala, a kluczowe wolne trafił Kacper Młynarski.

Najlepszym graczem AZS był sprowadzony niedawno środkowy Aleksandar Marelja, który zdecydowanie wygrał pojedynek z Adamem Łapetą. Serb zdobył 25 punktów (10-16 z gry) i miał 14 zbiórek, eval 32. Co ciekawe, trener Dragan Nikolić niemal zupełnie zrezygnował z Qyntela Woodsa ( 6 minut na parkiecie, 1 niecelny rzut, 0 punktów), co najwyraźniej wyszło zespołowi na dobre.

W Stali wystąpił już Marc Carter, który zanotował 14 punktów i 5 zbiórek, ale szeregu ważnych rzutów jednak nie trafił. Długo świetnie grał Michał Chyliński, autor 17 punktów (3-5 z dystansu), ale i on zniknął gdzieś, gdy ważyły się losy meczu.

Stal wykonuje roszady w składzie, wydaje pieniądze, ściąga nowych zawodników, a wciąż gra wyraźnie słabiej, niż w poprzednim sezonie. Wyśmiewany często AZS zdołał już tymczasem wygrać w Radomiu i Ostrowie. W PLK nie ma wyników niemożliwych.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

James Harden wygrywa w takich butach – sprawdź modele >>