Wielka sobota w PLK – ranking meczów wagi ciężkiej

Stelmet – Stal, Turów – Rosa, Anwil – Polski Cukier – takie mecze rozegrane zostaną w sobotę, wszystkie o godz. 18. Naszym zdaniem najbardziej atrakcyjny mecz szykuje się we Włocławku.

Ze względu na to, że dla PLK w Polsacie ostało się tylko niedzielne okienko telewizyjne, w którym w najbliższy weekend obejrzymy mecz Energi Czarnych Słupsk z MKS Dąbrowa Górnicza, trzy zdecydowanie najciekawsze spotkania 14. kolejki zobaczymy tylko w serwisie Emocje.TV. Warto zaopatrzyć się w kilka ekranów, mogą się przydać!

Oto nasz ranking sobotnich meczów:

3. PGE Turów Zgorzelec – Rosa Radom

Gdyby to była 4., a nie 14. kolejka sezonu, byłby to pewnie nr 1. Turów zaczął rozgrywki bardzo mocno, szczególnie we własnej hali, a Rosa – podbudowana zwycięstwem w meczu o Superpuchar w Zielonej Górze – potrafiła sprawiać także niespodzianki w Lidze Mistrzów.

Teraz jest zupełnie inaczej, obie drużyny są bez formy lub grają w kratkę – Turów przegrał trzy mecze z rzędu, a wobec kontuzji Kacpra Borowskiego ma kłopot z rotacją. Rosa przegrywała ostatnio w Koszalinie i w Lublinie, słabiej gra Michał Sokołowski.

Ale tak czy inaczej – obie drużyny są kandydatami do medalu, mają wielu doświadczonych graczy, a bilans 8-6 wyczerpał już margines porażek. Przegrany z tego spotkania ryzykuje nawet, że przed 20 stycznia wypadnie poza ósemkę i nie zagra w Pucharze Polski. Szykuje się ostra walka.

2. Stelmet Zielona Góra – BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Szymon Szewczyk wraca do Zielonej Góry! Reprezentant Polski, który pół roku temu zdobył ze Stelmetem mistrzostwo Polski, teraz ma podwójną misję – wygrać ze swoim klubem sprawę w BAT, ale też pokonać go na boisku.

Oczywiście, faworytem spotkania będzie Stelmet. Zielonogórzanie wygrali sześć spotkań z rzędu, ostatnio zwyciężali Anwil, Turów i Polski Cukier, w PLK pokazują siłę. Ale też Stal idzie w górę, ostatnio ostrowianie pewnie pokonali zespół ze Zgorzelca, mają szeroki, doświadczony skład.

No i zagrają bez presji, bo z rozpędzonym mistrzem na wyjeździe nic nie muszą. Ale mogą – Shawn King, Robert Tomaszek i Szymon Szewczyk są w stanie powalczyć z wysokimi Stelmetu, drużyna Emila Rajkovicia ma szóstą obronę w lidze, a Aarona Johnsona zatrzymać niełatwo…

1. Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń

Pełna Hala Mistrzów, Anwil głodny zwycięstw, goście znów w roli lidera, no i derby regionu! Derby, których temperatura – umiejętnie podsycana w ostatnich dniach przez oba kluby – rośnie i oby rosła do samego końca.

Jeśli jeszcze zagra w tym meczu Bartosz Diduszko – wznowił treningi po urazie kolana, ale decyzja zostanie podjęta w sobotę – pojawi się kolejny smaczek. „Didi” w poprzednim sezonie swoją walecznością, ofiarnością, ale też skutecznością, podbił serca kibiców we Włocławku. Ale nie dogadał się z klubem w sprawie przedłużenia umowy. Zostanie teraz przywitany brawami czy wygwizdany?

Na boisku faworytem wydaje się Anwil, który u siebie gra dużo lepiej niż na wyjazdach, ale torunian lekceważyć nie można. Kyle Weaver, Łukasz Wiśniewski i Obie Trotter są w stanie zdominować obwód włocławian, dlatego kluczowa będzie gra pod koszem. Tutaj, przede wszystkim za sprawą Josipa Sobina, przewagę powinien mieć Anwil.

ŁC, TS

