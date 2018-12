Wielka trójka Doncicia – Mavs wciąż wygrywają (WIDEO)

Luka Doncić zanotował 21 punktów i 9 zbiórek, a Mavericks po wyrównanym meczu pokonali Blazers 111:102. Słoweński debiutant trafił w ostatniej minucie przełomowy rzut z dystansu.

Luka Doncić jest tak wszechstronny i potrafi już tak wiele, że trudno jedno zagranie nazwać jego „znakiem firmowym”, ale na pewno rzuty za 3 punkty z charakterystycznym odejściem należą do jego skutecznych i efektownych broni. I właśnie taki „stepback” w ostatnich sekundach akcji, tuż przed końcem meczu, ostatecznie przesądził o zwycięstwie Mavs.

Luka's step-back game is so crisp pic.twitter.com/wRzu07xjFl — The Crossover (@TheCrossover) December 5, 2018

W całym spotkaniu Doncić miał 21 punktów (najwięcej w zespole), 9 zbiórek i 3 asysty, trafił 2/4 rzutów z dystansu. DeAndre Jordan dodał 12 punktów i 17 zbiórek, a Dennis Smith jr zanotował 9 asyst. Mavs wygrali swój 8 z rzędu mecz na własnym parkiecie, to najdłuższa seria od mistrzowskiego roku 2011. Z bilansem 12-10 nadal, nieoczekiwanie, są w pierwszej ósemce Zachodu.

Przed meczem Luka odebrał swoją pierwszą nagrodę w NBA – tytuł najlepszego debiutanta listopada i października. Zagrał w pierwszej piątce Dallas w pierwszych 20 spotkaniach sezonu, notując średnio 18.5 punktu na mecz.

Zupełnie w innych humorach są Blazers, którzy po rewelacyjnym początku sezonu przechodzą kryzys i przegrywają mecz za meczem. Z Mavs walczyli do samego końca, Damian Lillard zdobył swoje 33 punkty, ale jego drużyna zanotowała już 7 porażkę w ostatnich 10 spotkaniach.

