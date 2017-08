Wielki Bizon, duży stek, spore wzmocnienie

10,3 punktu oraz 4,6 zbiórki notował Przemysław Karnowski w Hamburgu, gdzie grał średnio po 20 minut. Środkowi z NBA go ogrywali, ale dla niższych Niemców to on był dużym problemem.

Rok temu w eliminacjach w ogóle go nie było – finiszował z rehabilitacją po operacji kręgosłupa. Teraz, na początku przygotowań leczył kciuka. W końcu jednak wrócił do gry, a na turnieju w Niemczech pokazał, że jest sporym wzmocnieniem kadry.

Statystyki – dobre jak na pierwsze występy i mocnych rywali 10,3 punktu i 4,6 zbiórki – nie oddają ważnego faktu: dzięki Karnowskiemu gra reprezentacji zyskała równowagę w ataku.

W końcu jest komu podać w pole trzech sekund lub na 3-4 metr, a „Wielki Bizon” – to nowa ksywa środkowego w kadrze – nie szuka samych rzutów, tylko nieźle rozrzuca piłkę. Już korzystali na tym Mateusz Ponitka, Adam Waczyński czy A.J. Slaughter.

Z Serbią i Niemcami Karnowski wchodził z ławki i zawsze po tych jego wejściach działo się coś pozytywnego w ataku – 24-letni środkowy przeciwko wicemistrzom olimpijskim zdobył 10 punktów, naszym sąsiadom dorzucił 14. Szczególnie dla tych drugich, pozbawionych środkowych, był niewygodnym przeciwnikiem. Wykorzystywał fakt, że naprzeciw niego stali niżsi gracze.

Ale dzisiaj zjem sobie steka, chyba z całych dwóch krów 🐄 #muuuuuu — Przemek Karnowski (@PKarnowski) August 19, 2017

Z Serbami i Rosjanami było trudniej, z Karnowskim na boisku byliśmy w tych meczach -20, ale „Wielki Bizon” miał ciężkie zadanie – grał przeciw wyższym zawodnikom z NBA. Boban Marjanović miał 5/5 z gry, a Timofiej Mozgow – 7/9. Przeciwko nim Polakowi grało się ciężko, szczególnie w obronie, w której czasem brakowało dynamiki i minimalne spóźnienie oznaczało faul.

Ale summa summarum – jak na pierwszy turniej było dobrze. Karnowski w Hamburgu miał grać krócej niż 17, 22 i 21 minut, które dostał, ale plany Mike’a Taylora zweryfikował ostateczny brak Macieja Lampego.

Czekamy jeszcze na poprawę chwytu (pewnie kciuk przeszkadza w szybszym opanowaniu piłki i grze w pierwsze tempo), lepszą skuteczność (w weekend było to 40 proc. z gry i 61 proc. z wolnych) i solidniejszą obronę przy pick and roll (rywale już często na niego grają, na EuroBaskecie będzie tak samo). Ale generalnie – jedziemy na mistrzostwa bez obaw, że w polu trzech sekund mamy dziurę.

Bo jest tam „Wielki Bizon”.

ŁC

