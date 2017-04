Wielki dramat i wielkie serce Isaiaha Thomasa

Dzień po tym, jak dowiedział się o śmierci swojej 22-letniej siostry, lider Boston Celtics zagrał w meczu play-off z Chicago Bulls. Rzucił 33 punkty, jego zespół przegrał 102:106.

W takich butach gra Isaiah Thomas – sprawdź >>

To był jeden z najbardziej emocjonalnych momentów sezonu – oglądanie przedmeczowych relacji i zdjęć, na których widać, jak Isaiah Thomas próbuje się rozgrzewać, ale co chwila ma łzy w oczach, siada na ławce, próbuje skoncentrować się na koszykówce, ale widać, że głowę ma gdzie indziej – razem ze swoją siostrą, z rodziną.

22-letnia Chyna zginęła w sobotę rano, w wypadku samochodowym. Isaiah dowiedział się o wszystkim po sobotnim treningu Celtics. Do końca nie wiadomo było, czy zagra w niedzielę. Trener Brad Stevens mówił, że może spędzi na parkiecie minutę, a może 40 – wszystko miało zależeć od koszykarza.

Podczas przedmeczowych prezentacji Thomas miał łzy w oczach, dostał też potężną owację od fanów Celtics. A potem zagrał, dał z siebie wszystko, co mógł. W 38 minut zdobył 33 punkty – trafił 10 z 18 rzutów z gry oraz 10 z 12 wolnych. Do tego dodał 5 zbiórek i 6 asyst, miał także 6 strat.

Jego Celtics przegrali jednak spotkanie 102:106 i w przegrywają z Bulls 0-1.

Niedzielne wyniki NBA:

Boston Celtics – Chicago Bulls 102:106, stan rywalizacji 0-1

Washington Wizards – Atlanta Hawks 114:107, stan rywalizacji 1-0

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 121:109, stan rywalizacji 1-0

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 118:87, stan rywalizacji 1-0