Wielki exodus gwiazd – kadra USA topnieje w oczach

Wszystko wskazuje na to, że USA pojedzie trzecim garniturem na mistrzostwa świata. Z wyjazdu do Chin zrezygnował dziś także Damian Lillard, a wcześniej zrobili to m.in. James Harden i Anthony Davis.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Największe gwiazdy NBA nie są zbyt chętna do wyjazdu na mistrzostwa świata do Chin. Z wyselekcjonowanej grupy zawodników, którzy otrzymali wstępne powołania na camp przygotowawczy, z wyjazdu na mundial zrezygnowali już wszyscy potencjalni liderzy.

Jako jedni z pierwszych wycofali się James Harden i Anthony Davis. Potem z przyjazdu na camp zrezygnowali CJ McCollum i Eric Gordon, a teraz z listy wypadają Tobias Harris, DeMar DeRozan, Bradley Beal, no i Damian Lillard.

Szczególnie strata tego ostatniego jest dość przykra. Damian Lillard ma za sobą kolejny znakomity sezon w Blazers i wiele wskazywało no to, że po rezygnacji Hardena to właśnie on będzie liderem reprezentacji USA.

Skąd te problemy? Najczęściej podaje się 2 powody – prawie nikt nie chce tracić 2 wakacji z rzędu, a przecież za rok mamy igrzyska olimpijskie w Tokio. Po drugie – NBA w najbliższym sezonie nie będzie miała faworyta i liderzy drużyn chcą się optymalnie przygotować do potencjalnej walki o tytuł.

Do składu dołożono więc nowych zawodników, ale już wyraźnie z niższej półki. Zestaw graczy, którzy pojawią się na zgrupowaniu uzupełnią Marcus Smart, Jaylen Brown, Julius Randle. Być może dołączy też D’Angelo Russell.

Lista zawodników, którzy (być może) pojawią się na campie:

1. Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

2. Jayson Tatum (Boston Celtics)

3. Donovan Mitchell (Utah Jazz)

4. Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

5. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

6. LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

7. Andre Drummond (Detroit Pistons)

8. Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

9. Kemba Walker (Boston Celtics)

10. PJ Tucker (Houston Rockets)

11. Paul Millsap (Denver Nuggets)

12. Harrison Barnes (Sacramento Kings)

13. Marcus Smart (Boston Celtics)

14. Jaylen Brown (Boston Celtics)

15. Julius Randle (New York Knicks)

RW