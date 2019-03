Wielki gest Ignerskiego – pensja na cele charytatywne

Czegoś takiego w PLK jeszcze nie było. Wracający do gry na profesjonalnym poziomie Michał Ignerski zdecydował, że całość pieniędzy zaproponowanych przez Anwil przeznaczy na cele charytatywne.

Michał Ignerski wrócił do poważnej gry w koszykówkę w tym roku i jak sam mówi, poczuł, że może pograć o wyższe cele. Zdecydował się więc przyjąć propozycję Igora Milicicia i do końca tego sezonu będzie zakładał koszulkę Anwilu Włocławek (więcej TUTAJ>>).

„Igner” jednak nie wznowił kariery by dodatkowo zarobić, wręcz przeciwnie. Zadeklarował, że całość pieniędzy jaką dostanie od klubu przeznaczy na cele charytatywne.

– Mogę tylko dziękować Klubowi Koszykówki Włocławek, trenerowi Miliciciowi i prezesowi Lewandowskiemu, że dali mi taką szansę. Ja z kolei chciałbym odwzajemnić się czymś innym. Dla mnie najważniejsza jest koszykówka i możliwość walki o medale. Pieniądze zarabiam gdzieś indziej. W związku z tym całość kwoty, którą zaproponował mi klub z Włocławka, przeznaczę na cele charytatywne na rzecz potrzebujących dzieci – powiedział Michał Ignerski, cytowany przez oficjalną stronę klub z Włocławka.

RW

