Wielki Isaiah Thomas – pobił legendy Boston Celtics!

Aż 52 punkty w meczu, aż 29 w czwartej kwarcie – znakomity w piątek rozgrywający z Bostonu poprowadził Celtics do wygranej 117:114 z Miami Heat.

To są buty Isaiaha Thomasa >>

Wow!

Żaden inny koszykarz w historii Boston Celtics – a trochę gwiazd w tym klubie zagrało – nie zdobył nigdy aż tylu punktów w jednej kwarcie. Isaiah Thomas w piątek, w ciągu ostatnich 12 minut, rzucił aż 29 z 35 drużyny. Trafił 9 z 12 rzutów, w tym 6 z 8 za trzy punkty. Poprzedni rekord klubu należał do Larry’ego Birda i Todda Daya – wynosił 24 punkty.

Ale to nie wszystko, bo Thomas trafił także do ekskluzywnego grona Celtów, którzy rzucali 50 punktów w meczu. Wcale nie jest ono szerokie, są w nim Bird, który 50 lub więcej punktów zdobywał czterokrotnie (łącznie z klubowym rekordem 60 punktów) oraz Kevin McHale, Sam Jones i Paul Pierce.

– To nie wygląda na coś realnego. To wariactwo. Ta czwarta kwarta, nigdy czegoś takiego wcześniej nie doświadczyłem – mówił Thomas.

I to znów nie wszystko, bo rozgrywającemu Celtics zabrakło trzech punktów do pobicia najlepszego wyniku w historii NBA w czwartej kwarcie. Rekord, 31 punktów, należy do Wilta Chamberlaina, który rzucił tyle w ostatniej części legendarnego spotkania za 100 punktów.

Isaiah Thomas – ten gość wymiata w takich butach >>

Thomas, blisko 28-letni rozgrywający jest w trakcie świetnego sezonu – zdobywa średnio po 26,9 punktu, notuje po 6,3 asysty (choć akurat z Heat nie miał żadnej). 10 dni przed meczem z Heat ustanowił swój poprzedni rekord w NBA – rzucił 44 punkty z Memphis Grizzlies.

Goście z Miami czwartą kwartę zaczęli w piątek bardzo dobrze, od zrywu 11:2. Prowadzili 89:84, ale wtedy włączył się Thomas. Trafił trzy kolejne trójki na 93:89, potem dorzucił kolejną, a także akcję z faulem.

A ta trójka na 111:106? Odlot. Isaiah Thomas był po prostu nie do zatrzymania – 52 punkty, 15/26 z gry, w tym 9/13 za trzy i 13/13 z wolnych. Coś wielkiego!