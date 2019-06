Wielki koncert Anwilu – Cukier rozbity we Włocławku

Przepaść! Rewelacyjny w ataku zespół z Włocławka momentami zupełnie wybijał „Piernikom” koszykówkę z głowy. Anwil pokonał Polski Cukier Toruń 96:86 i w finale PLK objął prowadzenie 2:1.

Zanim Anwil w ogóle zorientował się, że już gramy, Polski Cukier prowadził 10:0. Od dobrych akcji zaczął Cheikh Mbodj, ale złapał 2 szybkie faule. Skuteczny był Aaron Cel (10 pkt. do przerwy), wreszcie trafił coś Michael Umeh i po 1. kwarcie to goście prowadzili 25:20.

Druga kwarta to jednak Anwil, który mądrze wykorzystywał przewagi indywidualne. A najważniejsza z tych przewag to oczywiście Ivan Almeida. Torunianie nie mieli żadnego obrońcy, będącego w stanie go powstrzymać. Bardzo dobrą zmianę (szybkie 8 pkt.) dał także Szymon Szewczyk i gospodarze przejęli inicjatywę.

Polski Cukier w pierwszej połowie mógł mieć nieco pretensji do niekorzystnych decyzji arbitrów, ale przegrywał, ponieważ popełniał za wiele prostych strat. Nie miał pomysłu na wykorzystanie Damian Kuliga w ataku, znów zawodził też Rob Lowery.

Do przerwy Anwil prowadził 47:40, a absolutnym szlagierem drugiej kwarty był atomowy wsad Almeidy ponad Kuligiem.









Po przerwie Anwil kontynuował koncert w ataku – 2 kolejne trójki trafił doskonały Szewczyk, poprawił Jarosław Zyskowski i przewaga sięgnęła już 15 punktów. Chwile potem – po akcji „2+1” Aleksandra Czyża, po efektownych trafieniach Chase’a Simona i przy bezradności „Pierników” było aż 76:55 i Hala Mistrzów oszalała ze szczęścia.

W 3. kwarcie Anwil trafił rewelacyjne 7/10 z dystansu i po 30 minutach prowadził już 78:57.

Rozluźniony Anwil momentami bawił się już grą, nie dając podłamanym gościom cienia myśli o możliwości powrotu do meczu. Zrobiło się już nawet 25 punktów przewagi, a publiczność raz jeszcze efektownym wsadem mógł zachwycić Szymon Szewczyk, grający momentami, jakby był o 15 lat młodszy.

Anwil pod koniec rozluźnił się jednak za bardzo i przesadnie zakochał w rzutach za 3 punkty. Torunianie trochę odzyskali wigor i potrafili zbliżyć się jeszcze na dystans 10 punktów. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden…

Po tej zasłużonej wygranej Anwil objął prowadzenie 2:1 w finale PLK. Mecz numer 4 serii odbędzie się w czwartek, również we Włocławku.

TS

