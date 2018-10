Już dziś o godz. 20.00 drużyna Polskiego Cukru stanie przed wielką szansą awansu do fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu z Medi Bayreuth w Toruniu był remis 73:73.

Polski Cukier od połowy września zalicza prawdziwy maraton spotkań, ale przed nim już tylko jedna, ostatnia przeszkoda. Dowolne zwycięstwo na wyjeździe z niemiecką drużyną z Bayreuth oznaczać będzie upragniony awans do Champions League.

Po remisie w Toruniu, rywalizacja rozpoczyna się niejako od początku. Po tym, co zobaczyliśmy w pierwszym meczu, awans jest jak najbardziej w zasięgu. Drużyna z Bundesliga prezentowała solidny basket, ale Polski Cukier dominował przez większość spotkania i przy odrobinie szczęścia – oraz lepszej koncentracji w ostatnich minutach – mógł pierwsze spotkanie wygrać przynajmniej kilkoma punktami.

W pierwszym spotkaniu bardzo dobrze zagrał Karol Gruszecki, który zanotował 17 punktów (3/7 z dystansu), 6 zbiórek i 3 przechwyty. Klasę potwierdził też Rob Lowery, który miał 13 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst. Ponownie w składzie Polskiego Cukru powinien też pojawić się Przemysław Karnowski.

Niestety, ze spotkania w Bayreuth nie będzie realizowana żadna transmisja. Statystyki na żywo będzie można śledzić TUTAJ >> Po zakończeniu spotkania, zatem ok. godz. 22.00 zapraszamy na relację na PolskiKosz.pl

