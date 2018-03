Wielki mecz Stelmetu – czas na gości z księstwa!

Już we wtorek o godz. 18.30 mistrz Polski zagra pierwsze spotkanie o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rywalem w Zielonej Górze będzie francuskie AS Monaco.

Szykuje się świetna atmosfera, w hali CRS zapowiada się imponująca frekwencja. Transmisję z meczu od 18.25 przeprowadzi też stacja Eleven Sport 1.

Garść informacji o rywalu mistrzów Polski? W lidze francuskiej Monaco zajmuje obecnie drugie miejsce z bilansem 15-6, identycznym jak prowadzący Strasbourg. Czołowymi graczami zespołu ze słynnego księstwa są bośniacki środkowy Elmedin Kikanović, podkoszowy Christopher Evans, rozgrywający Gerald Robinson i francuski skrzydłowy Amara Sy – każdy z nich zdobywa średnio ponad 12 punktów na mecz.

Ostatni mecz ligowy Monaco grało w piątek, zwyciężając na wyjeździe Le Portel 73:72, piętnastą drużyną ligi francuskiej. Najwięcej punktów (20) zdobył Gerald Robinson, dobrze grał francuski środkowy Ali Traore (14 pkt., 6 zbiórek). Zawiodła tym razem silna zazwyczaj broń francuskiego zespołu – rzuty z dystansu, w meczu wpadło im jedynie 5/24 (21%) trójek.

AS Monaco to zespół, który w fazie grupowej Ligi Mistrzów miał najlepszy bilans w całych rozgrywkach, świetne 13-1. Jedyna porażka przytrafiła się dopiero w ostatniej kolejce – 77:84 na wyjeździe z drugim najlepszym w grupie A, Pinarem Karsiyaka.

Monaco miało najlepszą obronę w całej Lidze Mistrzów (DRtg na poziomie 91,7), czwarty najlepszy atak (ORtg 117,7), świetnie zbierało i zdobywało średnio aż 85,0 punktu (lepszy był tylko Pinar Karsiyaka – o 0,1 pkt.).

Rewanż w 1/8 finału zaplanowano na wtorek, 13 marca (godz. 20.30), czyli już za tydzień. Wygrany z tej pary zmierzy się w ćwierćfinale ze zwycięzcą pojedynku Banvit – Nanterre. Ewentualne przejście ćwierćfinału oznaczać będzie awans do turnieju Final Four.

RW

