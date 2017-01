Wielki mecz! Westbrook dał popis, ale zwyciężył Harden

To było świetne starcie kandydatów do MVP sezonu – Russell Westbrook jak szalony trafiał z dystansu i zdobył 49 punktów, ale to James Harden miał wokół siebie lepszych kolegów. Rockets pokonali Thunder 118:116.

Wynik, na 0,7 sekundy przed końcem, ustalił z linii rzutów wolnych Nene, którego dostrzegł pod koszem podwojony James Harden. „Brodacz” miał w czwartek 26 punktów, 8 zbiórek i 12 asyst, a jedną z nich – właśnie do Brazylijczyka, którego sfaulował Jerami Grant. Na tablicy wyników był wtedy remis, ale Nene wykorzystał oba rzuty.

Po przerwie dla Thunder goście próbowali wyrzucił piłkę z autu nad kosz, do Enesa Kantera, ale turecki środkowy zdołał tylko klepnąć piłkę mając przy sobie obrońcę. Nie było szansy na punkty.

Od razu po meczu podeszli do siebie Harden i Westbrook, byli koledzy z Thunder, a obecnie bohaterowie tego sezonu, kandydaci do MVP. Russell rozegrał znakomity mecz – rzucił aż 49 punktów, trafił rekordowe w karierze osiem trójek (na 15 oddanych). Ale tę najważniejszą, na 5 sekund przed końcem, przy remisie, spudłował.

Thunder i tak dokonali jednak wielkiej rzeczy odrabiając już 18 punktów straty w drugiej połowie. I niespełna dwie minuty przed końcem – po trójkach Westbrooka i Victora Oladipo – prowadzili 116:114. Z wolnych wyrównał jednak Harden, a potem nie trafił już nikt, aż do rzutów Nene.

Mecz nie dał jednoznacznej odpowiedzi, kto bardziej zasługuje na MVP w tym momencie – Harden czy Westbrook. Pierwszy ma lepszy zespół (bilans 28-9), którym potrafi dyrygować – w czwartek 22 punkty z ławki rzucił Eric Gordon (5/10 za trzy), a 16 dodał Nene (6/6 z gry, 6/10 z wolnych).

Natomiast drugi potrafi zawładnąć meczem i zdobywaniem punktów, ale w odróżnieniu od Rockets gra Thunder (21-16) wciąż jest pokazem umiejętności jednego człowieka. Westbrook tym razem nie był bliski triple-double (49 punktów, 8 zbiórek, 5 asyst), ale utrzymuje taką średnią z sezonu.

