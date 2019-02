Wielki Paul George – tak gra prawdziwy MVP!

Tydzień po tygodniu Paul George dostarcza argumentów, by na poważnie brać go jako kandydata do nagrody MVP. W piątek skrzydłowy poprowadził Thunder do wielkiego zwycięstwa nad Utah Jazz (148:147), trafiając rzut na wygraną w ostatniej sekundzie meczu!

Nie ma już żadnych wątpliwości, że Paul George gra w tym sezonie na zupełnie nowym, wyższym poziomie. W piątek zawodnik Thunder nawet w dogrywce wsadzał do kosza po efektownym młynku. „Chciałem im pokazać, że nadal mam dużo sił” – mówił George po spotkaniu. Ale prawdziwa deklaracja siły nadeszła dopiero w drugiej dogrywce.

Przy stanie 146-147, na 11 sekund przed końcem spotkania, skrzydłowy zebrał piłkę pod własnym koszem, a następnie wszedł pomiędzy Joe Inglesa i Ricky’ego Rubio i oddał rzut wysokim lobem ponad bezradnym Rudym Gobertem. „Dzięki Bogu, że ten rzut wpadł do kosza” – stwierdził bohater OKC. Jazz mieli 0.8 sekundy na odpowiedź, lecz próba Kyle Korvera zza łuku nie przyniosła punktów.

To już trzeci game-winner George’a w karierze, który wcześniej był obiektem żartów, bo zanim udało mu się po raz pierwszy trafić na zwycięstwo to spudłował 14 kolejnych prób. W tym sezonie nie ma sobie jednak równych – w piątek zdobył zresztą aż 17 punktów tylko w czwartej kwarcie, a mecz zakończył z 45 punktami na koncie, trafiając 17 z 31 rzutów.

Warto dodać, że Thunder już po raz trzeci w tym sezonie pokonali Jazz, czyli zespół, który wyeliminował ich w ubiegłorocznej fazie play-off. George w tych trzech meczach notuje średnio prawie 40 punktów i trafia 60 procent swoich prób. Ogółem średnie 28-latka z tego sezonu to najlepsze w karierze 28.9 oczek, 8.0 zbiórek, 4.2 asyst oraz 2.3 przechwytów na mecz.

„On po prostu wie, co robi” – mówił po spotkaniu Russell Westbrook, który sam zapisał na konto aż 43 punkty, 15 zbiórek oraz osiem asyst. Przerwana została tym samym jego seria z triple-dobule (11 kolejnych meczów), choć Russ i George przeszli do historii jako czwarty duet kolegów z drużyny, którzy w tym samym meczu zdobyli co najmniej 40 oczek.

Znakomita gra George’a została doceniona także przez innych zawodników, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych wyrazili swój zachwyt i wielu z nich zgodnie stwierdziło, że PG13 gra jak MVP. Tymczasem Thunder z bilansem 38-20 gonią Nuggets (40-18) oraz Warriors (42-16) – dobry wynik drużyny z pewnością zwiększy tylko szansę George’a na statuetkę MVP.

